Озеро-кит або Скіфське озеро на Житомирщині: як потрапити в унікальну локацію подалі від міської метушні (фото)

Тут можна відпочити від клопотів та помилуватися красивою природою

В Україну прийшло літо — час відпусток, веселих уїк-ендів та відпочинку. Поки синоптики обіцяють радикальне потепління після холодного травня, саме час планувати відпочинок у цікавих локаціях. Однією з таких локацій у вашому путівнику може стати Озеро-Кит або Скіфське озеро на Житомирщині.

Ця дивовижна природна водойма знаходиться в лісі біля села Левків за 18 кілометрів від обласного центру, пише видання "Перший Житомирський". Якщо подивитися на фото зверху, можна побачити, що озеро формою нагадує кита. Саме тому туристи й охрестили його як Озеро-кит.

А от місцеві жителі називають водойму Скіфським озером, оскільки під час археологічних розкопок у цій місцевості дослідники знаходили предмети побуту епохи скіфів.

Як розповів староста села Левків Олександр Подорожній, до повномасштабної війни це місце було дуже популярним серед туристів. Люди приїжджали сюди із наметами на всі вихідні. Однак тепер кількість гостей зменшилася.

Потрапити на цю локацію можна на своєму автомобілі, проклавши шлях від Житомира до села Левків, а потім ще два кілометри лісовою дорогою. Також дістатися автобусом Житомир-Димарка. Від кінцевої автобусної зупинки у селі Левків потрібно пройти 2 кілометри пішки лісовою дорогою.

Для відпочиваючих тут місцеві лісники облаштували альтанки, лавочки, будиночок для ночівлі та умови кемпінгу. Відомо, що глибина озера становить 3-4 метри. Через водойму є красивий дерев’яний місток до острова посередині, так що не тільки відпочинете, але ще й зробите багато гарних фото.

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