Чемпіон світу у вазі Ломаченка опинився у нокдауні через зачіску (відео)

Дивна ситуація сталася у чемпіонському бою

У ніч на неділю, 2 березня, у Нью-Йорку (США) відбувся великий вечір професійного боксу, в головному поєдинку якого на ринг вийшли легковаговики Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) та Ламонт Роуч (25-1-2, 10 КО). У цій ваговій категорії чемпіоном світу за версією IBF є українець Василь Ломаченко (18–3, 12 КО).

Цікаво, що в титульному поєдинку за пояс WBA глядачі стали свідками дивного нокдауну чемпіона. Девіс сам пояснив, чому став на коліно під час 9-го раунду, передає mmafighting.

"Я тільки зробив зачіску два дні тому, і мені нанесли масло на волосся. Коли потієш і таке інше, воно стікало мені на обличчя і стало пекти очі.

Чому ви освистуєте мене, ніби я несу якусь нісенітницю? Це правда. Серйозно, подивіться на моє волосся. Я ж щойно зробив зачіску.

Спочатку вони тебе люблять, потім ненавидять”, – сказав Джервонта.

Примітно, що суддя на рингу не зарахував це як нокдаун, що вплинуло на результат бою. За підсумками 12 раундів судді оголосили нічию рішенням більшості — 114-114, 113-115 та 114-114.

Нагадаємо, у лютому непереможний український чемпіон Денис Берінчик уперше у кар’єрі програв і втратив чемпіонський пояс WBO у легкій вазі. Перед поєдинком українець спав, ставши мемом у США. На сайті "Телеграф" доступні найкращі моменти бою Берінчик — Кейшон.