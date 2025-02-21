Тимошенко вперше за довгий час змінила імідж (ексклюзивні фото)

Нардепка раптово з'явилась на публіці з іншою зачіскою

Юлія Тимошенко — одна з найвідоміших політикинь сучасності, яка була прем'єр-міністеркою України, а зараз є народною депутаткою. Жінка багато років поспіль носила косу, яка стала частиною її іміджу. Тепер нардепка вперше за довгий час постала в новому образі.

Тимошенко взяла участь у Київському Безпековому Форумі, який присвячений третій річниці повномасштабної війни Росії проти України. На заході політикиня з'явилась з новою, незвичною для себе зачіскою — довгим кучерявим волоссям, повідомляє кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Юлія Тимошенко змінила зачіску, фото Яна Доброносова

Юлія Тимошенко з розпущеним кучерявим волоссям, фото Яна Доброносова

Тимошенко обрала на Безпековий Форум білу сорочку, чорну спідницю й такого ж кольору піджак. А доповнила образ об'ємним чорним намистом і туфлями на високих шпильках.

Юлія Тимошенко оновила імідж, фото Яна Доброносова

Юлія Тимошенко на Безпековому Форумі в Києві

Цікаво, що схожу зачіску політикиня обирала у 2016-2018 роках. Тоді вона також з'являлась у парламенті й на інших заходах з розпущеним кучерявим волоссям.

Юлія Тимошенко у 2016-2018 роках, фото Getty Images

Зазначимо, що нардепка довгий час не змінювала імідж. Протягом своєї політичної кар'єри Тимошенко здебільшого носила саме фірмову косу. Така зачіска вже стала частиною її політичного образу.

Коса - фірмова зачіска Тимошенко, фото з її фейсбуку

Тимошенко зазвичай ходила саме з косою, фото з її фейсбуку

Тимошенко давно не змінювала імідж, фото з її фейсбуку

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