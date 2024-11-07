Не завжди був блондином: чому Трамп має таку дивну зачіску і як вона змінювалася з роками (фото)
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Дивна зачіска давно стала візитною карткою американського політика
Республіканець Дональд Трамп, який здобув перемогу на виборах, часто ставав об’єктом глузувань через свій зовнішній вигляд. Його незвичайна білява шевелюра надихнула багатьох жартівників на створення тисячі мемів.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінювалася зачіска Дональда Трампа протягом його кар’єри. Також ми дізналися її головний секрет.
Як змінювалася зачіска Дональда Трампа
Зовнішній вигляд Дональда Трампа завжди привертав увагу — особливо його характерна зачіска, яка стала впізнаваним елементом іміджу. Хоча нерідко виникають чутки, що Трамп має перуку, проте це не так.
З дитинства він був світловолосим і носив чуб навскіс. Однак з віком його натуральний колір змінився, ставши темнішим і наближеним до світло-каштанового.
На архівних фото можна побачити, що Трамп не завжди був блондином. У нього було густе каштанове волосся.
Згодом колір його волосся варіювався від жовтуватого до світло-рудого і часто об’єктом жартів ставала його дивно укладена "хвиля" на лобі, яка підіймалася при сильних поривах вітру. Сьогодні вона є невід’ємною частиною образу нового президента Америки.
Що не так із зачіскою Трампа?
Дочка американського бізнесмена Іванка Трамп розповіла, у чому насправді секрет зачіски її батька. Як виявилося, шевелюрі Дональда присвячено цілий розділ у книзі "Вогонь і лють: усередині Білого дому". І головним винуватцем "свята" на голові політика є невдала операція з лікування облисіння.
Така процедура була популярна в США в 70-80-х роках, і Трамп наважився через неї пройти. Пацієнтам у ході операції зрізали залисини на голові та натягували шкіру з більш волохатих областей.
У Трампа після такої процедури залишився шрам і волосся спереду почало рости дивним чином. Але політик за допомогою своєї шевелюри, на укладання якої витрачає багато часу, маскує свої недоліки.
"Телеграф" писав раніше, як у дитинстві виглядав Дональд Трамп і скільки йому зараз років. У мережі можна знайти дитячі знімки.