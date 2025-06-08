Їй завдали 17 ножових поранень: куди зникла суддя Алла Бандура, яка відзначилась яскравим макіяжем

Суддя прославилась нестандартним зовнішнім виглядом

Алла Бандура – відома українська суддя, яка родом з Рівненщини. Кілька років тому про неї почали активно писати в українських і світових медіа. Причиною став епатажний зовнішній вигляд правозахисниці — яскравий макіяж і висока зачіска. Також ми розповідали, куди зникла суддя часів Януковича Оксана Царевич.

"Телеграф" розкаже, що відомо про рівненську суддю, а також про останні новини, пов'язані з нею.

Що відомо про Аллу Бандуру

Про суддю Млинівського райсуду Рівненської області Аллу Бандуру на широкий загал стало відомо у 2017 році. Тоді у мережі з'явилися фото жінки для лімітованої книги "Судова влада в Україні". Саму світлину опублікували у книзі 8 років до того, як про неї почали масово говорити.

Алла Бандура, фото з мережі

На фото суддю зафіксували на робочому місці, одягнену у чорну мантію, білу сорочку та з гербом України. Водночас впадав у вічі яскравий макіяж на обличчі Бандури. Екстравагантності образу додавала об’ємна зачіска з чорно-білим волоссям.

Бандура відзначилась епатажною світлиною, фото з мережі

Пізніше Алла розповіла, що фотограф не попередив її про те, що робитиме світлину для книги. Тому їй довелося робити макіяж доволі швидко. Водночас за словами Бандури, таким насиченим мейкапом вона хотіла приховати сліди після замаху на життя. З'ясувалось, що жінці завдали 17 ножових поранень, але їй вдалося залишитися живою.

Суддя також ділилась, що зовсім не очікувала публікації її світлини у мережі та шуму навколо цього. Вона переконана, що хтось зробив це навмисне, аби помститися їй. Водночас Алла зазначала, що не планує робити іншу зачіску чи змінюватися зовнішньо, бо це не має стосунку до її професійної діяльності.

Бандура має об'ємну зачіску, фото РТБ

Цікаво, що у 2017 році Бандура виправдала суддю Підгорного І.І з Ківерців, що на Волині. У 2010 році його спіймали на хабарі — за зняття арешту з автомобіля ВАЗ він вимагав пральну машинку та 1200 гривень за її доставку. Також він зобов'язав чоловіка купувати йому їжу.

У 2012 році Підгорного засудили до 5 років позбавлення волі, а через рік вирок скасували. У 2014 році Бандура протягом 2 років розглядала цю справу, і врешті виправдала свого колегу.

У травні 2023 року Алла стала головою Млинівського райсуду. Однак вже у 2024 році Бандура самостійно подала у відставку, тож Вища рада правосуддя звільнила її за загальними обставинами. Чим зараз займається суддя – невідомо, адже вона веде непублічне життя.

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