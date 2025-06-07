Знайшовся "найбідніший" суддя Полтави: заробляє більше 100 тисяч, але не має житла та їздить на чужій машині

У документі вказана мало не одна зарплата розміром понад 1 млн грн

Статки посадовців завжди викликали жвавий інтерес у громадськості, адже прозорість — один із ключових чинників довіри до влади. Так, одним із тих, хто подав свої дані про доходи й майно, став суддя Анатолій Потетій, зареєстрований у місті Полтава.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі декларацій. Згідно з поданою інформацією, суддя не вказав жодного члена сім'ї. Також у декларації відсутні будь-які об'єкти нерухомості, незавершеного будівництва чи цінного рухомого майна — ні квартир, ні дорогоцінностей.

Втім, транспорт у декларації все ж фігурує. Потетій володіє легковим автомобілем УАЗ 469-Б, що був випущений ще у 1979 році. Суддя став власником цього авто ще в 1997 році, і за останньою грошовою оцінкою його вартість складає 50 000 гривень.

УАЗ

Окрім того, у користуванні судді перебуває значно сучасніший транспортний засіб — Renault Duster 2020 року випуску. Цей кросовер наданий йому на підставі угоди, а право власності на нього належить громадянці Тетяні Василенко. Авто оцінене на дату придбання у 525 000 гривень.

Renault Duster

Щодо доходів, то за 2024 рік Анатолій Потетій отримав заробітну плату у розмірі 1 397 009 гривень. Ці кошти надійшли з Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області, де він обіймає посаду.

Таким чином, декларація Потетія вирізняється своєю стриманістю — без розкішних статків, нерухомості чи численних родинних зв’язків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що суддя ОАСК Руслан Арсірій у декларації за 2024 рік повідомив про майже 400 тисяч доларів готівки. Водночас родина користується авто 2010 та 2016 років.