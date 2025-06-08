Ей нанесли 17 ножевых ранений: куда исчезла судья Алла Бандура, которая отметилась ярким макияжем

Судья прославилась нестандартным внешним видом

Алла Бандура – известная украинская судья, которая родом из Ровенской области. Несколько лет назад о ней начали активно писать в украинских и мировых медиа. Причиной стал эпатажный внешний вид правозащитницы – яркий макияж и высокая прическа. Также мы рассказывали, куда пропала судья времен Януковича Оксана Царевич.

"Телеграф" расскажет, что известно о ровенской судье, а также о последних новостях, связанных с ней.

Что известно об Алле Бандуре

О судье Млиновского райсуда Ровенской области Алле Бандуре на широкую общественность стало известно в 2017 году. Тогда в сети появились фотографии женщины для лимитированной книги "Судебная власть в Украине". Само фото опубликовали в книге 8 лет до того, как о ней начали массово говорить.

Алла Бандура, фото из сети

На фото судью зафиксировали на рабочем месте, одетую в черную мантию, белую рубашку и герб Украины. В то же время бросался в глаза яркий макияж на лице Бандуры. Экстравагантность образу придавала объемная прическа с черно-белыми волосами.

Бандура отметилась эпатажной фотографией, фото из сети

Позже Алла рассказала, что фотограф не предупредил ее о том, что будет делать снимок для книги. Поэтому ей пришлось делать макияж достаточно быстро. В то же время, по словам Бандуры, таким насыщенным мейк-апом она хотела скрыть следы после покушения на жизнь. Выяснилось, что женщине нанесли 17 ножевых ранений, но ей удалось остаться в живых.

Судья также делилась, что совсем не ожидала публикации ее фотографии в сети и шума вокруг этого. Она убеждена, что кто-то сделал это намеренно, чтобы отомстить ей. В то же время Алла отмечала, что не планирует делать другую прическу или меняться внешне, потому что это не имеет отношения к ее профессиональной деятельности.

Бандура имеет объемную прическу, фото РТБ

Интересно, что в 2017 году Бандура оправдала судью Подгорного И.И из Киверцев на Волыни. В 2010 году он был пойман на взятке — за снятие ареста с автомобиля ВАЗ требовал стиральную машинку и 1200 гривен за ее доставку. Также он обязал мужчину покупать ему еду.

В 2012 году Подгорного засудили к 5 годам лишения свободы, а через год приговор отменили. В 2014 году Бандура в течение 2 лет рассматривала это дело и наконец оправдала своего коллегу.

В мае 2023 Алла стала председателем Млиновского райсуда. Однако уже в 2024 году Бандура самостоятельно подала в отставку, поэтому Высший совет правосудия уволил его по общим обстоятельствам. Чем сейчас занимается судья — неизвестно, ведь она ведет непубличную жизнь.

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