Їхнє вульгарне і непристойне весілля стало посміховиськом: як виглядає чоловік російської фейкометниці Захарової

Розписалася пара в ненависній росіянам Америці

Скандальний спікер МЗС Росії Марія Захарова відома своїми маревними заявами та погрозами усьому світу. У свої 49 років російський дипломат одружена і навіть виховує єдину дитину.

Чоловіка фейкометниці звати Андрій Макаров. "Телеграф" розповідає, що відомо про вульгарне весілля пари у США і чим займається чоловік.

Весілля, за яке соромно навіть росіянам

Марія Захарова народилася у сім’ї російських дипломатів. Після закінчення університету на початку 2000-х років вона почала працювати в МЗС РФ, проте кілька років тому Захарова жила і працювала у США — саме там відбулося її весілля з росіянином Андрієм Макаровим.

Відомо, що пара одружилася 7 листопада 2005 року у Нью-Йорку, куди він прилетів спеціально задля реєстрації шлюбу. Церемонія пройшла без родичів та урочистостей, але з двома гостями та фотографом.

На кадрах, які давно поширилися мережею та викликали подив і сміх, Захарова позує у короткій білій сукні з чорним мереживом та довгими рукавичками.

Саме мереживо було пришите неакуратно, білий атлас виглядав непрезентабельно, а пояс більше нагадував краватку, ніж елемент весільного вбрання. Образ доповнювали рукавички, які лише посилили загальне враження від невдалого вибору, при цьому блискучі колготки зорово обтяжили ноги. Загалом зовнішній вигляд і відверті пози з чоловіком викликали неоднозначну реакцію у мережі — знімки визнали вульгарними, непристойними та навіть огидними.

Хто такий Андрій Макаров

Інженер за освітою. У різні роки росіянин займався підприємництвом, а згодом працював менеджером у російській компанії.

Примітно, що свіжих фото чоловіка у мережі немає. Проте раніше "Телеграф" показував, як виглядає єдина дочка Марії Захарової.