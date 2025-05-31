Газовий скандал з Тимошенко і звинувачення у корупції: де зараз експрем’єр Єхануров і що про нього відомо

Нещодавно колишній прем’єр-міністр розкрив свою пенсію

Юрій Єхануров свого часу займав ключові державні пости та грав помітну роль у політичному житті України, але зараз рідко з’являється у публічному полі та ЗМІ. Колишній політик, якому зараз 76 років, у травні 2024 року давав ексклюзивне інтерв’ю "Телеграфу".

Що відомо про Юрія Єханурова, які скандали пов’язані з експрем’єр-міністром, чи знаходиться він у воюючій Україні і як зараз виглядає? Розповідає "Телеграф".

Якутське коріння і життя в Україні

Народився 23 серпня 1948 року в селі Белькачі Учурського району Якутської АРСР. В Україні проживає з 1963 року (у той рік він закінчив Буйську восьмирічну школу в Бурятії). У 15 років родина майбутнього політика переїхала до Києва. Тут він навчається у Київському будівельному технікумі, а згодом — у Київському інституті народного господарства та в аспірантури.

Від звичайного майстра до міністра

Свою трудову діяльність Єхануров розпочав у 1967 році на заводі залізобетонних виробів тресту "Київміськбуд №4", де пройшов кар’єрний шлях від майстра до директора підприємства. У 30 років очолив трест "Київміськбудкомплект".

З початком 1990-х перейшов на держслужбу. З 1993 по 1994 рік – заступник міністра економіки України. До 1997 року керував Фондом держмайна України. У 1999-2001 роках обіймав посаду першого віцепрем’єра за Ющенка. Після відставки — заступник голови Адміністрації президента, пізніше уповноважений з питань адміністративної реформи. 2002 року став народним депутатом IV скликання, очолював парламентський комітет з промислової політики. З 8 вересня 2005 року — прем’єр-міністр України, через рік він склав повноваження.

У 2007 році став Міністром оборони, але вже у 2009 році Єханурова було звільнено після звинувачень у корупції, пов'язаних з нецільовим використанням коштів та продажем військового майна. Проте Генпрокуратура повернула матеріали ревізії КРУ, вважаючи їх недостатньо обґрунтованими.

Газ з Росією, конфлікт з Тимошенко

Під час прем’єрства Єханурова загострилися відносини з Росією через постачання газу. У січні 2006 року Україна та РФ уклали угоду, за якою в схему поставок було введено непрозорий посередник — "РосУкрЕнерго". Компанія з офшорною реєстрацією викликала критику з боку громадськості та експертів за непрозорість та можливу корупційну складову. Хоча угоду підписував не особисто Єхануров, а представники "Нафтогазу", він як прем’єр-міністр ніс політичну відповідальність за його умови.

2011 року в Печерському суді проходив гучний процес за участю експрем’єрів Юрія Єханурова та Юлії Тимошенко. Єхануров виступав свідком та звинуватив Тимошенко у підписанні невигідного газового контракту з Росією у 2009 році, що нібито вона діяла під тиском російської Генпрокуратури. Тимошенко у відповідь заявила, що угода була вимушеною, оскільки Росія повністю припинила подачу газу в Україну та Європу. На її думку, сама криза стала наслідком допуску "РосУкрЕнерго" на ринок за Єханурова.

Де зараз Юрій Єхануров

Колишній прем’єр-міністр продовжує жити у Києві та активно вести соціальні мережі. Відомо, що з 2002 року Єхануров є професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Сторінка Єханурова у Фейсбуці. Фото: facebook.com/yekhanurov

У березні 2025 року експолітик розповів, що живе на пенсію майже у 20 тисяч грн, при цьому зараз він викладає в університеті та отримує зарплату у 20 300 грн.