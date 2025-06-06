Справжній друг України, але зі зв’язками з Трампом: що відомо про дочку Келлога, яка критикує батька

Меган багато років допомагає українцям у війні проти російської агресії

Колишній військовий США, психолог та громадський діяч — усе це про доньку спецпредставника Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога. Меган Моббс (Meaghan Mobbs) є активною прихильницею України та постійним тут гостем. У березні "Телеграф" особисто поспілкувався з Меган для інтерв’ю: "США мають бути посередником діалогу між Україною та РФ, — донька Келлога про закінчення війни, стосунки із батьком та прощення росіян".

У п’ятницю, 6 березня, Меган іронічно звернулася до батька після атаки по Україні, наголосивши, що Росія не хоче миру. "Гучна ніч у Києві, тату! Можливо, це вибухи та стрілянина посеред ночі, але в мене дивне відчуття, що росіяни не хочуть миру", — написала вона.

Раніше у статті The Washington Post говорилося, що "в українців, можливо, немає кращого друга, ніж Моббс. Вона знаходиться на не зовсім звичному перетині протрампівської та проукраїнської Америки". Розкажемо докладніше, що відомо про американку-благодійницю та її допомогу українцям.

Меган Моббс і її батько Кіт Келлог (в окулярах). Фото: instagram.com/mobbs_mentality

Вест-Пойнт і військова служба в Афганістані

Меган закінчила Військову академію США у Вест-Пойнті у 2008 році, після чого служила офіцером-квартирмейстером у 82-й повітряно-десантній дивізії. Вона командувала найбільшим взводом в армії США, що складається з понад 130 парашутистів, і брала участь у місії в Афганістані, де координувала доставку понад мільйон фунтів вантажів на передові бази.

Після повернення з Афганістану Моббс зацікавилася питаннями психологічної адаптації військових до цивільного життя. Вона здобула ступінь магістра з судової психології в Університеті Джорджа Вашингтона, а потім захистила докторську дисертацію з клінічної психології в Колумбійському університеті, зосередивши увагу на психосоціальних аспектах служби в умовах добровольчої армії.

Благодійний фонд і допомога Україні

Дочка Келлога є президентом благодійного фонду RT Weatherman Foundation, який від початку повномасштабного вторгнення Росії активно допомагає Україні. Фонд організував логістичний центр на румунсько-українському кордоні, звідки було доставлено понад 10 000 піддонів з медикаментами та гуманітарною допомогою до більш ніж 70 українських лікарень та організацій. Також фонд займається евакуацією поранених американських добровольців та репатріацією тіл загиблих.

Меган Моббс – постійна гість в Україні. Фото: instagram.com/mobbs_mentality

У лютому посол України у США Оксана Маркарова відзначила "неймовірну роботу" Меган з підтримки України та її постійний контакт із сім’ями загиблих американських добровольців. Зазначимо, що Моббс також подобаються українські вишиванки:

Меган Моббс і Оксана Маркарова. Фото: instagram.com/mobbs_mentality

Меган Моббс є директором Центру американської безпеки та захисту в Independent Women’s Forum. Вона неодноразово виступала перед Конгресом США, критикуючи зовнішню політику адміністрації Джо Байдена, яка, на її думку, зробила замало для допомоги Україні.

Зв’язок із Трампом і особисте життя

Раніше Меган була радником кампанії Дональда Трампа з питань ветеранів та сімей військових. Ще вона була призначенцем президента у Раді відвідувачів Військової академії Вест-Пойнта.

Колаж "Телеграф"

Меган одружена з чинним офіцером піхоти армії США. У них дві дочки – Пеппер та Медісон.

Меган з батьком Кітом Келлогом і доньками. Фото: instagram.com/mobbs_mentality

Нагадаємо, що раніше Кіт Келлог заявив, що Росія перешкоджає проведенню мирних переговорів.