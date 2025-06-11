Що відомо про дружину генерал-майора Михайла Драпатого та як вона виглядає

Родина генерал-майора з'являлась у телевізійному сюжеті

Михайло Драпатий був протягом пів року командувачем Сухопутних військ. Утім, після трагедії на полігоні на Дніпропетровщині генерал-майор подав рапорт про відставку. Так президент України Володимир Зеленський призначив Драпатого командувачем Об’єднаних сил Збройних Сил України.

Водночас генерал-майор практично не говорить про своє особисте життя. "Телеграф" з'ясував, що відомо про його дружину та дітей.

Що відомо про родину Михайла Драпатого

Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України перебуває у шлюбі з Юлією Драпатою. Подружжя має двоє дітей — сина Івана та доньку Анну.

У мережі можна побачити сюжет телеканалу СТБ, в якому Михайло розповідав, як виводив підрозділи з Червонопартизанська, що на Луганщині. Тоді він виконував завдання у зоні АТО як командир 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. Комбату вдалося вивести з оточення під щільним вогнем противника 260 військових.

Розповідаючи про складну ситуацію, в якій опинилась його бригада, Драпатий тримав на руках свого сина Івана. Хлопчик сказав батьку, що дуже його любить. Також Іван плакав, бо розумів, що батько скоро повернеться на фронт.

Драпатий з сином Іваном у 2014 році, скриншот з сюжету СТБ

У сюжеті можна було побачити дружину Михайла — Юлію. Вона розповідала, що дуже хвилювалась за чоловіка, коли він потрапив в оточення. Тож жінка дуже зраділа, що все закінчилося щасливо.

"Ми ніби разом там були. Відчувала, коли йому дійсно важко", — ділилась Юлія.

Дружина Драпатого - Юлія, скриншот з сюжету СТБ

Також дружина генерал-майора зізнавалась, що не хоче думати про повернення Михайла на війну: "Я поки не хочу навіть про це думати. Може, щось зміниться, раптово все закінчиться. Може, дійсно Божа ласка зійде і скаже: "Стоп".

Родина Михайла Драпатого, скриншот з сюжету СТБ

Драпатий з рідними, скриншот з сюжету СТБ

У фейсбуці можна знайти сторінку дружини Драпатого. Вона є викладачкою Білоцерківської школи мистецтв №5 імені Сергія Томащука. Також Юлія входить до ансамблю бандуристів викладачів "Олександрія" і часто співає на різних музичних заходах Білої Церкви.

Драпата часто публікує різні виступи з школи мистецтв, де працює. Окрім цього, вона поширює новини про діяльність свого чоловіка та війну загалом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя командира 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра" Роберта Бровді. Він нещодавно став командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.