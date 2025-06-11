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Що відомо про дружину генерал-майора Михайла Драпатого та як вона виглядає

Автор
Вікторія Козар
Дата публікації
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Автор
Що відомо про особисте життя генерал-майора Михайла Драпатого Новина оновлена 11 червня 2025, 19:47
Що відомо про особисте життя генерал-майора Михайла Драпатого. Фото Колаж "Телеграфу"

Родина генерал-майора з'являлась у телевізійному сюжеті

Михайло Драпатий був протягом пів року командувачем Сухопутних військ. Утім, після трагедії на полігоні на Дніпропетровщині генерал-майор подав рапорт про відставку. Так президент України Володимир Зеленський призначив Драпатого командувачем Об’єднаних сил Збройних Сил України.

Водночас генерал-майор практично не говорить про своє особисте життя. "Телеграф" з'ясував, що відомо про його дружину та дітей.

Що відомо про родину Михайла Драпатого

Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України перебуває у шлюбі з Юлією Драпатою. Подружжя має двоє дітей — сина Івана та доньку Анну.

У мережі можна побачити сюжет телеканалу СТБ, в якому Михайло розповідав, як виводив підрозділи з Червонопартизанська, що на Луганщині. Тоді він виконував завдання у зоні АТО як командир 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. Комбату вдалося вивести з оточення під щільним вогнем противника 260 військових.

Розповідаючи про складну ситуацію, в якій опинилась його бригада, Драпатий тримав на руках свого сина Івана. Хлопчик сказав батьку, що дуже його любить. Також Іван плакав, бо розумів, що батько скоро повернеться на фронт.

Михайло Драпатий родина
Драпатий з сином Іваном у 2014 році, скриншот з сюжету СТБ

У сюжеті можна було побачити дружину Михайла — Юлію. Вона розповідала, що дуже хвилювалась за чоловіка, коли він потрапив в оточення. Тож жінка дуже зраділа, що все закінчилося щасливо.

"Ми ніби разом там були. Відчувала, коли йому дійсно важко", — ділилась Юлія.

Дружина Михайла Драпатого
Дружина Драпатого - Юлія, скриншот з сюжету СТБ

Також дружина генерал-майора зізнавалась, що не хоче думати про повернення Михайла на війну: "Я поки не хочу навіть про це думати. Може, щось зміниться, раптово все закінчиться. Може, дійсно Божа ласка зійде і скаже: "Стоп".

Родина Михайла Драпатого
Родина Михайла Драпатого, скриншот з сюжету СТБ
Михайло Драпатий особисте життя
Драпатий з рідними, скриншот з сюжету СТБ

У фейсбуці можна знайти сторінку дружини Драпатого. Вона є викладачкою Білоцерківської школи мистецтв №5 імені Сергія Томащука. Також Юлія входить до ансамблю бандуристів викладачів "Олександрія" і часто співає на різних музичних заходах Білої Церкви.

Драпата часто публікує різні виступи з школи мистецтв, де працює. Окрім цього, вона поширює новини про діяльність свого чоловіка та війну загалом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя командира 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра" Роберта Бровді. Він нещодавно став командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

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#Діти #Дружина #Драпатий