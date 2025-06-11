Что известно о жене генерал-майора Михаила Драпатого и как она выглядит

Семья генерал-майора появлялась в телевизионном сюжете

Михаил Драпатый был в течение полугода командующим Сухопутными войсками. Впрочем, после трагедии на полигоне в Днепропетровской области генерал-майор подал рапорт об отставке. Так президент Украины Владимир Зеленский назначил Драпатого командующим Объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

В то же время генерал-майор практически не говорит о своей личной жизни. "Телеграф" выяснил, что известно о его жене и детях.

Что известно о семье Михаила Драпатого

Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины состоит в браке с Юлией Драпатой. У супругов есть двое детей — сын Иван и дочь Анна.

В сети можно увидеть сюжет телеканала СТБ, в котором Михаил рассказывал, как выводил подразделения из Краснопартизанского Луганской области. Тогда он выполнял задачи в зоне АТО в качестве командира 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады. Комбату удалось вывести из окружения под плотным огнем противника 260 военных.

Рассказывая о сложной ситуации, в которой оказалась его бригада, Драпатий держал на руках своего сына Ивана. Мальчик сказал отцу, что очень любит его. Также Иван плакал, понимая, что отец скоро вернется на фронт.

Драпатый с сыном Иваном в 2014 году, скриншот из сюжета СТБ

В сюжете можно было увидеть жену Михаила – Юлию. Она рассказывала, что очень волновалась за мужа, когда он попал в окружение. Женщина очень обрадовалась, что все закончилось счастливо.

"Мы будто бы вместе там были. Чувствовала, когда ему действительно тяжело", — делилась Юлия.

Жена Драпатого — Юлия, скриншот из сюжета СТБ

Также жена генерал-майора признавалась, что не хочет думать о возвращении Михаила на войну: "Я пока не хочу даже об этом думать. Может, что-нибудь изменится, внезапно все закончится. Может, действительно Божья ласка сойдет и скажет: "Стоп".

Семья Михаила Драпатого, скриншот из сюжета СТБ

Драпатый с родными, скриншот из сюжета СТБ

В фейсбуке можно найти страницу жены Драпатого. Она является преподавательницей Белоцерковской школы искусств №5 имени Сергея Томащука. Также Юлия входит в ансамбль бандуристов преподавателей "Александрия" и часто поет на разных музыкальных мероприятиях Белой Церкви.

Драпата часто публикует разные выступления из школы искусств, где работает. Кроме того, она распространяет новости о деятельности своего мужа и войне в целом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о личной жизни командира 414-й бригады БПЛА "Птицы Мадяра" Роберта Бровди. Он недавно стал командующим Сил беспилотных систем ВСУ.