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Что известно о жене генерал-майора Михаила Драпатого и как она выглядит

Автор
Виктория Козар
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Автор
Что известно о личной жизни генерал-майора Михаила Драпатого Новость обновлена 11 июня 2025, 19:47
Что известно о личной жизни генерал-майора Михаила Драпатого. Фото Коллаж "Телеграфа"

Семья генерал-майора появлялась в телевизионном сюжете

Михаил Драпатый был в течение полугода командующим Сухопутными войсками. Впрочем, после трагедии на полигоне в Днепропетровской области генерал-майор подал рапорт об отставке. Так президент Украины Владимир Зеленский назначил Драпатого командующим Объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

В то же время генерал-майор практически не говорит о своей личной жизни. "Телеграф" выяснил, что известно о его жене и детях.

Что известно о семье Михаила Драпатого

Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины состоит в браке с Юлией Драпатой. У супругов есть двое детей — сын Иван и дочь Анна.

В сети можно увидеть сюжет телеканала СТБ, в котором Михаил рассказывал, как выводил подразделения из Краснопартизанского Луганской области. Тогда он выполнял задачи в зоне АТО в качестве командира 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады. Комбату удалось вывести из окружения под плотным огнем противника 260 военных.

Рассказывая о сложной ситуации, в которой оказалась его бригада, Драпатий держал на руках своего сына Ивана. Мальчик сказал отцу, что очень любит его. Также Иван плакал, понимая, что отец скоро вернется на фронт.

Михаил Драпатый семья
Драпатый с сыном Иваном в 2014 году, скриншот из сюжета СТБ

В сюжете можно было увидеть жену Михаила – Юлию. Она рассказывала, что очень волновалась за мужа, когда он попал в окружение. Женщина очень обрадовалась, что все закончилось счастливо.

"Мы будто бы вместе там были. Чувствовала, когда ему действительно тяжело", — делилась Юлия.

Жена Михаила Драпатого
Жена Драпатого — Юлия, скриншот из сюжета СТБ

Также жена генерал-майора признавалась, что не хочет думать о возвращении Михаила на войну: "Я пока не хочу даже об этом думать. Может, что-нибудь изменится, внезапно все закончится. Может, действительно Божья ласка сойдет и скажет: "Стоп".

Семья Михаила Драпатого
Семья Михаила Драпатого, скриншот из сюжета СТБ
Михаил Драпатый личная жизнь
Драпатый с родными, скриншот из сюжета СТБ

В фейсбуке можно найти страницу жены Драпатого. Она является преподавательницей Белоцерковской школы искусств №5 имени Сергея Томащука. Также Юлия входит в ансамбль бандуристов преподавателей "Александрия" и часто поет на разных музыкальных мероприятиях Белой Церкви.

Драпата часто публикует разные выступления из школы искусств, где работает. Кроме того, она распространяет новости о деятельности своего мужа и войне в целом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о личной жизни командира 414-й бригады БПЛА "Птицы Мадяра" Роберта Бровди. Он недавно стал командующим Сил беспилотных систем ВСУ.

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#Дети #Супруга #Драпатый