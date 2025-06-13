На це є кілька причин

Росія у 2017 році заборонила називати дітей цифрами, рангами та лайливими словами. Чому так, запитаєте ви?

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok, аби він написав можливі причини такого рішення. Причин знайшлось декілька.

На думку нейромережі, така заборона не є проявом турботи про добробут дітей чи поваги до їхньої гідності, як це може подаватися. Така заборона, як пише Grok відображає прагнення авторитарного режиму до тотального контролю над суспільством, включно з особистими аспектами життя громадян, такими як вибір імені для дитини.

Ось приклади імен, які, ймовірно, підпадають під заборону в РФ відповідно до згаданого закону:

Цифри та комбінації : 123, А4, Б-52, 007.

: 123, А4, Б-52, 007. Ранги та титули : Цар, Князь, Генерал, Барон.

: Цар, Князь, Генерал, Барон. Лайливі слова : (з етичних міркувань не наводимо конкретних прикладів, але це можуть бути будь-які вульгарні чи образливі слова російською мовою).

: (з етичних міркувань не наводимо конкретних прикладів, але це можуть бути будь-які вульгарні чи образливі слова російською мовою). Абсурдні чи нетрадиційні: Пельмень, Тумбочка, Люстра, Wi-Fi.

Росія, як агресор систематично виявляє тенденцію до утисків свобод та нав'язування суворих правил, які придушують індивідуальність. Нейромережа пише, що цей закон цілком може бути елементом широкої політики уніфікації та стандартизації, спрямованої на посилення ідеологічного контролю. Приміром, заборона на "нестандартні" імена може бути спробою уникнути насмішок або форм протесту, коли батьки через імена прагнуть висловити іронію чи незгоду з режимом. Лайливі слова або безглузді комбінації, як-от "Пельмень" чи "Тумбочка", що згадуються в контексті майбутніх ініціатив 2025 року, могли б слугувати способом висміювання абсурдності системи, що, очевидно, не влаштовує владу.

Окрім того, подібні закони здатні мати пропагандистський ефект: вони породжують ілюзію "захисту традиційних цінностей" або "моралі", що є звичним інструментом російської влади для обґрунтування обмежень. Водночас це відвертає увагу від реальних проблем, як-от економічна нестабільність, корупція чи агресивна зовнішня політика, зокрема війна проти України. Замість вирішення цих питань, режим зосереджується на контролі над особистими виборами, підкреслюючи свою репресивну сутність.

Що передувало

Держдума РФ у 2017 році прийняла закон, який обмежує право батьків давати дітям імена з поєднанням букв і цифр, просто цифр, титулів, рангів та лайливих слів. Згідно із законом, при виборі батьками імені для дитини не допускається використання "цифр, літер, числівників, символів та знаків, за винятком знака "дефіс", або їх будь-якої комбінації або лайливих слів, вказівок на ранги, посади, титули".

Відзначається, що при різних прізвищах батьків дитині може бути присвоєне прізвище батька, прізвище матері або подвійне прізвище. Послідовність прізвищ у подвійного прізвища може бути будь-якою, але подвійне прізвище дитини може складатися не більше ніж з двох слів, з'єднаних під час написання дефісом.

Встановлено, що у рідних братів і сестер послідовність прізвищ у подвійному прізвищі має бути однаковою.

Раніше "Телеграф" писав, про імена жінок-свекрух, які будуть добрими до своїх невісток.