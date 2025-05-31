Підбірка цих імен – цілий історичний курйоз

У період СРСР вибір імен для новонароджених зазнав суттєвих змін. З'явилася практика давати малюкам імена, які походили не від святих, а від різноманітних слів: назв рослин, мінералів, хімічних елементів, топонімів або технічних термінів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про найбільш дотепні.

Серед найвідоміших прикладів – імена, що походять від технічних термінів, таких як Тракторин чи Дрезина. Також був і Доброхім – утворене від "добрий хімік", та Кувалда – досить незвичне і навіть грізне ім’я, яке зустрічається у сатиричних творах того часу.

Окрім технічних назв, часто давали імена, пов’язані з революційними датами чи ідеологією. Наприклад, Октябрин і Ноябрин походять від назв місяців революції – жовтня та листопада. Було також ім’я Сиврен, що складається зі слів "Сила, Воля, Розум, Енергія".

Не оминула ця хвиля й героїв революції та видатних діячів, через що з'явилися імена Владлен (Володимир Ленін), Дамір (Давид Ільчар-Мірзаєв), Кім (Комуністичний інтернаціонал молоді) та навіть Сталіна.

Таким чином, імена радянського періоду — це не лише історичний курйоз, а й символ революційних ідей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після завершення війни Росії проти України імена героїв, що стали символами боротьби, ймовірно, здобудуть велику популярність. Батьки прагнутимуть називати своїх дітей на честь цих відважних і сильних людей.