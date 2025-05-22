Як назвати доньку, щоб вона жила в достатку: ці імена притягують багатство

Хочете, щоб донька зростала в добробуті? Дізнайтесь, які українські імена пов’язують із багатством та успіхом

У багатьох культурах вважалося: як назвеш дитину, так і складеться її доля. І хоча в кожної дитини своя дорога, батьки частіше обирають імена, які несуть символіку добробуту, удачі та сили. А також — грошей та багатства.

"Телеграф" зібрав імена, які за значенням або за звучанням асоціюються з достатком, добробутом тощо.

Злата — мабуть, найочевидніше. Ім’я походить від "золото". Злата — це не просто про багатство, це про цінність.

Ім'я Дара, або Дар'я, має давньоперсидське походження. Воно означає "той, хто володіє", "багатий". Не варто плутати це ім'я зі слов'янським "Дарина".

Заможність з давніх-давен символізувала власність. Імена, які це підкреслюють, перекладаються як пані чи господиня. З давньогрецької це Кіра, а з арамейської — Марта.

Дотичні імена символізують владу та успіх, які зазвичай супроводжують багатство. Ім'я Василіса (Василина) означає "царствена" або "дружина правителя", походить від грецького слова "васілеус" ("цар"). Воно може бути перекладено як "цариця" або "царська". Вікторія — "перемога", тож це ім'я також в нашому переліку.

Серед імен є й незвичні для українців. Наприклад, Феліція — "щаслива", "успішна" (латина). Ім'я символізує добробут, радість і процвітання. Фортуна — ім’я римської богині удачі та достатку. Саїда — арабське ім’я, що означає "щаслива", "успішна".

Раніше "Телеграф" розповідав про українські імена, які майже зникли. Серед них — символи щастя, весни, закоханості.