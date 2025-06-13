Этому есть несколько причин

Россия в 2017 году запретила называть детей цифрами, рангами и бранными словами. Почему так, спросите вы?

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Grok, чтобы он написал возможные причины такого решения. Причин нашлось несколько.

По мнению нейросети, такой запрет не является проявлением заботы о благополучии детей или уважения их достоинства, как это может представляться. Такой запрет, как пишет Grok, отражает стремление авторитарного режима к тотальному контролю над обществом, включая личные аспекты жизни граждан, такие как выбор имени для ребенка.

Вот примеры имен, которые, вероятно, подпадают под запрет в РФ согласно упомянутому закону:

Цифры и комбинации : 123, А4, Б-52, 007.

: 123, А4, Б-52, 007. Ранги и титулы : Царь, Князь, Генерал, Барон.

: Царь, Князь, Генерал, Барон. Ругательные слова : (по этическим соображениям не приводим конкретных примеров, но это могут быть какие-либо вульгарные или оскорбительные слова на русском языке).

: (по этическим соображениям не приводим конкретных примеров, но это могут быть какие-либо вульгарные или оскорбительные слова на русском языке). Абсурдные или нетрадиционные : Пельмень, Тумбочка, Люстра, Wi-Fi.

Россия, как агрессор систематически проявляет тенденцию к притеснениям свобод и навязыванию строгих правил, подавляющих индивидуальность. Нейросеть пишет, что этот закон вполне может быть элементом широкой политики унификации и стандартизации, направленной на усиление идеологического контроля. Например, запрет на "нестандартные" имена может быть попыткой избежать насмешек или форм протеста, когда родители через имена стремятся выразить иронию или несогласие с режимом. Ругательные слова или бессмысленные комбинации, например "Пельмень" или "Тумбочка", упоминаемые в контексте будущих инициатив 2025 года, могли бы служить способом высмеивания абсурдности системы, что, очевидно, не устраивает власть.

Кроме того, подобные законы способны иметь пропагандистский эффект: они рождают иллюзию "защиты традиционных ценностей" или "морали", что является привычным инструментом российской власти для обоснования ограничений. В то же время это отвлекает внимание от реальных проблем, таких как экономическая нестабильность, коррупция или агрессивная внешняя политика, в частности война против Украины. Вместо решения этих вопросов режим сосредотачивается на контроле над личными выборами, подчеркивая свою репрессивную сущность.

Что предшествовало

Госдума РФ в 2017 году приняла закон, ограничивающий право родителей давать детям имена с сочетанием букв и цифр, просто цифр, титулов, рангов и бранных слов. Согласно закону, при выборе родителями имени для ребенка не допускается использование "цифр, букв, числительных, символов и знаков, за исключением знака "дефис", или их какой-либо комбинации или бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы".

Отмечается, что при различных фамилиях родителей ребенку может быть присвоена фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия.

Установлено, что у родных братьев и сестер последовательность фамилий в двойной фамилии должна быть одинаковой.

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