Листя огірків більше не буде жовтіти: чим їх треба поливати

Захистіть свій урожай

Жовте листя на огірках сигналізує про проблеми, які можуть погіршити якість майбутнього урожаю. Причинами його появи може бути декілька: і грибкові захворювання, і неправильний полив, і несприятлива температура. Однак є спосіб, як допомогти рослині.

Вас врятує бюджетний, але дієвий розчин, який запобігатиме появі жовтого листя на огірках. Рецептом поділилися у телеграм-каналі "Сучасна дача".

Як захистити листя огірків від пожовтіння

Що знадобиться:

сода — 1 ст. л.;

вода — 10 л.

Як застосовувати:

Соду розводимо у воді. Цим розчином поливаємо посадки. Так ви зможете запобігти появі жовтого листя на огірках. А якщо воно вже з'явилося, рослину врятує кефір. 2 літри кефіру розводимо у відрі води. Переливаємо рідину у пульверизатор і обприскуємо огірки.

Фото: freepik

Обприскувати огірки варто вранці або ввечері — не варто робити це в спеку. Повторювати процедуру треба один раз на тиждень.

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