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Листя огірків більше не буде жовтіти: чим їх треба поливати

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Чим поливати огірки, щоб не жовтіло листя Новина оновлена 09 червня 2025, 11:26
Чим поливати огірки, щоб не жовтіло листя. Фото Freepik

Захистіть свій урожай

Жовте листя на огірках сигналізує про проблеми, які можуть погіршити якість майбутнього урожаю. Причинами його появи може бути декілька: і грибкові захворювання, і неправильний полив, і несприятлива температура. Однак є спосіб, як допомогти рослині.

Вас врятує бюджетний, але дієвий розчин, який запобігатиме появі жовтого листя на огірках. Рецептом поділилися у телеграм-каналі "Сучасна дача".

Як захистити листя огірків від пожовтіння

Що знадобиться:

  • сода — 1 ст. л.;
  • вода — 10 л.

Як застосовувати:

Соду розводимо у воді. Цим розчином поливаємо посадки. Так ви зможете запобігти появі жовтого листя на огірках. А якщо воно вже з'явилося, рослину врятує кефір. 2 літри кефіру розводимо у відрі води. Переливаємо рідину у пульверизатор і обприскуємо огірки.

Фото: freepik

Обприскувати огірки варто вранці або ввечері — не варто робити це в спеку. Повторювати процедуру треба один раз на тиждень.

Раніше "Телеграф" розповідав, через яку помилку ви ризикуєте втратити урожай помідорів.

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#Урожай #Огірки #Добриво