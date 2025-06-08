Не тільки через нестачу води: чому скручується листя огірків і як врятувати урожай

Є кілька поширених причин скручування листя огірків

Дуже часто під час вирощування огірків городники зіштовхуються з проблемою скручування листя. Причин може бути багато, зокрема неправильний полив овочів, але не тільки.

Якщо своєчасно не зреагувати на скручування листя огірків, то можна втратити весь урожай. Видання Actulano.com розповіло, чому таке відбувається, і як діяти у такій ситуації.

Чому скручується листя огірків

Якщо листки огірків скручуються вгору, це може свідчити про брак корисних речовин в овочів. Йдеться про такі мікроелементи, як калій, кальцій, цинк, азоті і магній. Таке може статися через те, що ви не підготували землю до посадки або внесли недостатньо добрив, коли овоч активно розвивався.

Листя огірків скручується фото "Мій сад"

Листя огірків також скручуються назовні через різні хвороби, наприклад — борошнисту росу. На поверхні можна побачити білий наліт, чорні або світлі плями, смужки. Також насадження жовтіють і засихають. Такий самий наслідок можуть спричинити атаки шкідників — білокрилки і попелиці.

Частою причиною скручування листя є нестача води. Коли на дворі спекотно, волога швидше випаровується. Тоді листки починають сохнути та скручуватися. Також це може відбуватися через густу посадку.

Поради

Підживлюйте огірки настоєм курячого посліду або сечовини, коли бачите, що вони починають скручуватися.

Поливайте овочі достатньо, особливо у спекотний сезон. Робити це потрібно рано-вранці або пізно ввечері, аби рослина не отримала опіки під прямим сонячним промінням.

Можна встановити конструкції для захисту рослин від сонячного проміння. Зараз існує багато різноманітних варіантів, який ви можете обрати під свої умови.

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