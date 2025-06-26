Від в'язниці до дитячого парку: як раніше виглядало місце, де стоїть театр опери та балету в Дніпрі

Історія цього місця насичена

У Дніпрі є місце, яке за пару століть кардинально змінило кілька призначень. Там розташовувалася в'язниця, потім дитячий парк, а тепер височить Театр опери та балету.

На плані Катеринослава 1792 року ця територія значилася як майданчик для будівництва фабрик. Але мануфактури перенесли ближче до майбутнього залізничного вокзалу, а тут за проєктом архітектора Вільяма Гесте побудували міську в'язницю. Це була значна будівля з височенною дерев'яною огорожею, за якою майже нічого не було видно. Місцевість отримала назву Острожна площа.

До середини XIX століття острог знесли, а сама площа перетворилася на популярне місце для розваг: тут ставили гойдалки, приїжджали цирки, влаштовувалися гуляння. Площа отримала нове ім'я — Качельна. У 1885 році новий міський голова Іван Яковлєв вирішив облагородити цю територію.

Качельна площа

Уже наступного року тут розбили сквер, який отримав назву Яковлівський. Сквер став комерційним: вхід був платний, а на його території з'явилися павільйони, які здавалися в оренду.

Яковлівський сквер

У 1910 році сквер оновили: відкрили фонтан, тир, кіоски з напоями та морозивом, літню естраду, ресторан і, звичайно ж, гойдалки. Але через пару років місце втратило репутацію — до скверу зачастили хулігани, а ресторан перетворився на сумнівний заклад з розважальною програмою. У 1913 році тут ледь не почали будувати храм на честь дому Романових, але в підсумку собор вирішили будувати в іншій частині міста. Так з'явився Брянський (тепер Миколаївський) собор — сучасний Будинок органної та камерної музики.

Після революції сквер перейменували на честь радянського діяча Раковського. Але незабаром, коли він виявився "ворогом народу", назву знову змінили — на більш нейтральну: сквер імені 8 Березня. У 1930-х роках тут були кінотеатр під відкритим небом, ресторан, спортивний майданчик, басейн і бібліотека. У 1936 році сквер став дитячим парком, зберігши при цьому свою назву.

Парк Войцеховича, 1964 рік

Після війни, в 1946 році, його відновили як Дитячий парк культури та відпочинку Кіровського району. А в 1957 році, після смерті місцевого революціонера Альберта Войцеховича, парк отримав його ім'я. Дитячий парк імені Войцеховича проіснував до початку 1970-х років.

Знаменита скульптура у парку Войцеховича

Тоді було прийнято рішення знести його заради будівництва нової будівлі театру опери та балету — на той момент іншого відповідного місця в центрі просто не було. Сквер біля театру залишився, але офіційної назви у нього немає.