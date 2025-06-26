Цілюща вода та неймовірні краєвиди. Як виглядає Яворівське море та як туди потрапити

Це найбільше штучне озеро в Україні

В Україні є чимало мальовничих місць, де можна відпочити влітку та насолодитись природою. До прикладу, Яворівський кар'єр, який ще називають озером Сірка.

"Телеграф" розповість, що особливого в цьому місці і скільки тут коштує відпочинок. Зауважимо, що Яворівський кар'єр знаходиться неподалік Яворова Львівської області.

Яворівський кар'єр

Явірське море чи озеро Сірка — найбільше штучне озеро в Україні. Воно до 70 м глибиною та понад 200 млн м³ об'ємом. Цю водойму створили за проєктом Львівського інституту "Гідрохімпром" на місці колишнього кар'єру ("Яворівська Сірка") із видобування сірки. Кар'єр заповнювали водою в 2002–2006 роках. Окрім того, ще приблизно п'ять років формувалась берегова лінія.

Яворівське море

Оскільки озеро було створене на базі сірчаного кар'єру, до того ж відкриті поклади самородної сірки не були ізольовані перед заповненням водою, у воду потрапляють сполуки сірки. Думка науковців щодо користі цієї води різна: дехто вважає, що вода набула лікувальних властивостей і сірка сприяє чистоті водойми. Але є думка, що з часом сірка накопичуватиметься у воді поки не сягне критичної межі і не почнуть гинути рослини та тварини в цій водоймі.

Наразі сірководнева зона розташована на глибині понад 25 м. Не слід забувати, що це одне з найбільших штучних озер, тому тут під час сильних вітрів можуть підійматися хвилі заввишки до 1,5 м.

Озеро Сірка

Відпочинок на Яворівському морі

На озері Сірка є кілька видів активного відпочинку, окрім стандартного купання у водоймі та загоряння на пляжі. Через великий об'єми озера тут доступні не тільки катання на сапах та каяках. Усі люди можуть спробувати популярні напрямки — віндсерфінг, кайтсерфінг, гідроцикли, SUP, флайборд, навіть катання на квадроциклах та баггі. До того ж наразі на озері є зони для рибалок, де можна насолодиться красою природи та улюбленим хобі.

Яворівський кар'єр має чітко відмежовані зони, де можна купатись та відпочивати. Адже завдяки своїй глибоководності це озеро може бути небезпечним, особливо в штормову погоду.

Яворівське море

Скільки коштує відпочинок і як добратись

На території кар'єру є кілька баз відпочинку, зокрема Sirka Camp / Sirka Space, де вартість номера стартує від 6800 грн за людину. Відвідування пляжної зони від 450 грн, а VIP-пляжу — до 1200 доба. Але поблизу є і більш доступні місця. Зауважимо, що риболовля в цих місцях безкоштовна.

Яворівський кар'єр на карті

Як доїхати до озера Сірка

громадським транспортом. Зі Львова є прямий автобус або маршрутки у напрямку Шкло або Новояр. Вставати слід або зупинці "Хімічна", або "Шевченківська Адміністрація" — це за 2-3 хв від кар'єру.

Зі Львова є прямий автобус або маршрутки у напрямку Шкло або Новояр. Вставати слід або зупинці "Хімічна", або "Шевченківська Адміністрація" — це за 2-3 хв від кар'єру. власним авто їхати зі Львова приблизно годину. Прямувати слід через Кільцеву дорогу до Нового Яра/Шкло. Парковка на території Sirka Camp десь 40 грн.

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