От тюрьмы до детского парка: как раньше выглядело место, где стоит театр оперы и балета в Днепре

История этого места насыщенная

В Днепре есть место, которое за пару веков кардинально сменило несколько предназначений. Там располагалась тюрьма, затем детский парк, а теперь возвышается Театр оперы и балета.

На плане Екатеринослава 1792 года эта территория значилась как площадка для строительства фабрик. Но мануфактуры перенесли ближе к будущему железнодорожному вокзалу, а здесь по проекту архитектора Вильяма Гесте построили городскую тюрьму. Это было внушительное здание с высоченной деревянной оградой, за которой почти ничего не было видно. Местность получила название Острожная площадь.

К середине XIX века острог снесли, а сама площадь превратилась в популярное место для развлечений: тут ставили качели, приезжали цирки, устраивались гулянья. Площадь получила новое имя — Качельная. В 1885 году новый городской голова Иван Яковлев решил облагородить эту территорию.

Качельная площадь

Уже в следующем году тут разбили сквер, который получил название Яковлевский. Сквер стал коммерческим: вход был платный, а на его территории появились павильоны, которые сдавались в аренду.

Яковлевский сквер

В 1910 году сквер обновили: открыли фонтан, тир, киоски с напитками и мороженым, летнюю эстраду, ресторан и, конечно же, качели. Но через пару лет место утратило репутацию — в сквер зачастили хулиганы, а ресторан превратился в сомнительное заведение с развлекательной программой. В 1913 году здесь чуть было не начали строить храм в честь дома Романовых, но в итоге собор решили строить в другой части города. Так появился Брянский (теперь Николаевский) собор — современный Дом органной и камерной музыки.

После революции сквер переименовали в честь советского деятеля Раковского. Но вскоре, когда он оказался "врагом народа", название снова сменили — на более нейтральное: сквер имени 8 Марта. В 1930-х годах здесь были кинотеатр под открытым небом, ресторан, спортивная площадка, бассейн и библиотека. В 1936 году сквер стал детским парком, сохранив при этом своё название.

Парк Войцеховича, 1964 год

После войны, в 1946 году, его восстановили как Детский парк культуры и отдыха Кировского района. А в 1957 году, после смерти местного революционера Альберта Войцеховича, парк получил его имя. Детский парк имени Войцеховича просуществовал до начала 1970-х годов.

Знаменитая скульптура в парке Войцеховича

Тогда было принято решение снести его ради строительства нового здания театра оперы и балета — на тот момент другого подходящего места в центре просто не было. Сквер возле театра остался, но официального названия у него нет.