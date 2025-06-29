Скільки білка у червивій черешні: українець записав смішне відео

Проводити експеримент насправді не радиться

Купуючи черешню за нинішніми космічними цінами останнє, що хотіли б побачити українці, то це черв’яки. Однак у мережі запропонували подивитись це з іншого боку.

Так користувач TikTok під нікнеймом rgandzha3 нагадав, що м’ясо комах багате на корисні білки. Втім, використовувати його як джерело корисних речовин не вдасться.

Для того, щоб ніхто не сумнівався, чоловік підійшов до питання ґрунтовно і пустив у хід математику. Він змоделював гіпотетичну ситуацію, в якій в одній черешні сидить один хробак.

Виходячи з того, що вага одного хробака становить 5 міліграмів, то для того, щоб набрати 100 грамів, необхідно скористатися формулою обчислення пропорцій. У результаті виходить, що для набору 100 г черв'яків, необхідно з’їсти 20 000 червивих черешень.

Автор відео наголосив, що 100 грамів черв’ячків це 20 грамів білка. З цього зрозуміло, що червиві черешні не підходять для одержання білка, а тому краще скористатися більш простими та смачними методами його одержання.

Варто зазначити, що за середньої ваги ягоди в 6-10 грамів, 20 тисяч черешень це вийде близько 120-200 кілограмів. З огляду на те, що кілограм зараз у середньому коштує близько 150 гривень, то навіть без математики можна зрозуміти, що "черв’ячна дієта" буде дуже недешевою.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав про те, як правильно вибирати черешню, щоб вона не була червивою. І як позбутися шкідників, якщо вони все ж таки засіли в ягодах.