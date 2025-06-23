"Малюка" та "Буданова" знайшли в Одесі: українці не перестають вражати креативом (відео)

Одесити продають не тільки повітря курортного міста в бляшанках, а й "Буданова" з "Малюком"

На одеських базарах "вивели" нові сорти черешні, яка лише почала дешевшати. На відповідних цінниках з’явилися написи із прізвищами популярних в Україні генералів.

Це видно у ролику, опублікованому місцевим Telegram-каналом "Думська". Одесити продовжують жартувати та креативити за будь-яких умов.

На кадрах ми бачимо ящики з черешнею на ряді на критому ринку. На кожному з них – картонка із прізвищем одного з найпопулярніших серед українців генералів: Залужний, Буданов та Малюк.

На жаль ціни, на відміну, наприклад, від сусідніх помідорів, на черешні не написано. Було б цікаво порівняти рейтинг генералів: хто "цінується" більше.

Нагадаємо, після аномальної негоди наприкінці весни та на початку літа в українців почали виникати побоювання, що ціни на сезонні фрукти залишатимуться високими протягом усього року.

Однак на ринках вже можна помітити, що ситуація поступово вирівнюється. Згідно з даними продавців на одеському "Привозі", домашня черешня обійдеться в 140 гривень за кілограм.

Раніше ми опублікували добірку найкращих мемів про високі ціни на продукти. Справжньою музою жартівників стала черешня, яка коштувала майже як золото, зокрема через весняні заморозки.