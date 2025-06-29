Сколько белка в червивой черешне: украинец записал смешное видео

Проводить эксперимент в реальности не советуется

Покупая черешню по нынешним космическим ценам последнее, что хотели бы увидеть украинцы, так это черви. Однако в сети предложили взглянуть на это с другой стороны.

Так пользователь TikTok под никнеймом rgandzha3 напомнил, что мясо насекомых богато полезными белками. Впрочем, использовать его как источник полезных веществ не получится.

Для того чтобы никто не сомневался, мужчина подошел к вопросу основательно и пустил в ход математику. Он смоделировал гипотетическую ситуацию, в которой в одной черешне сидит ровно один червяк.

Исходя из того, что вес одного червяка составляет 5 миллиграммов, то для того, чтобы набрать 100 граммов, необходимо воспользоваться формулой вычисления пропорций. В итоге получается, что для набора 100 граммов белка, необходимо съесть 20 000 червивых черешен.

Автор видео подчеркнул, что 100 граммов червячков это 20 граммов белка. Из этого понятно, что червивые черешни не подходят для получения белка, а потому лучше воспользоваться более простыми и вкусными методами его получения.

Стоит отметить, что при среднем весе ягоды в 6-10 граммов, 20 тысяч черешен это выйдет около 120-200 килограммов. Учитывая, что килограмм сейчас в среднем стоит около 150 гривен, то даже без математики можно понять, что "червячная диета" будет очень недешевой.

Напомним, "Телеграф" ранее писал о том, как правильно выбирать черешню, чтобы она не была червивой. И как избавиться от вредителей, если они все же засели в ягодах.