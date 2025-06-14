Ціни приємно дивують: скільки коштують фрукти на ринку в Одесі

На ринку почали з’являтися домашні фрукти

Після аномальної негоди наприкінці весни та на початку літа в українців почали виникати побоювання, що ціни на сезонні фрукти залишатимуться високими протягом усього року. Однак на ринках уже можна помітити, що ситуація поступово вирівнюється.

Про це йдеться у сюжеті "Новини Live". Журналісти показали, що відбувається на одеському ринку "Привоз", куди вже надійшли домашні фрукти.

За даними продавців, домашня черешня коштуватиме 140 гривень за кілограм.

На більш екзотичні "смаколики" ціни поки вище: ківі — 250 грн, манго — 300 грн, інжирна слива 250 грн. Також на ринку легко можна знайти лимони (180 грн), груші (180 грн) та мандарини (120 грн).

Лохина поки що є тільки імпортна, тому і ціна на неї висока — 1000 грн.

Як повідомлялося раніше, з початком червня спостерігається сезонне здешевлення продуктів харчування не лише в Одесі, а й у Києві. Раніше "Телеграф" розповідав про актуальні ціни на ринку "Столичний".