Курс євро - не найгірше. З'явився смішний мем про ціни в Україні

Вартість літніх ягід і досі дивує українців

Українці вже настільки адаптувались до змін у світі, економіці, що жартують навіть з курсу валют. Цього разу курс долара та євро побив "курс черешні".

Відповідний мем опублікували в мережі. Зауважимо, що станом на 27 червня курс долара складав 41,6, а євро — 48,8.

Однак навіть враховуючи такий великий курс, вартість одного кілограму черешні на ринку в рази вища. Це добре демонструє створений мем. На зображенні курс євро та долара представлені в образі Годзілли та Кін Конга, які б'ються. До слова, цей момент з фільму "Годзілла проти Кінг Конга", який став прототипом для багатьох мемів.

Мем про курс долара та євро

А на наступному зображенні обох велетнів б'є собака з мему з бітою, вона підписана "черешня". Тобто навіть, якщо курс долара і євро великі, то вони значно менше за ціни на черешні. До слова, середня вартість одного кілограма ягоди становить від 200 до 500 грн.

Нагадаємо, нещодавно на одному з ринків Одеси помітили цікавий маркетинговий хід для продажу черешні. Адже на кожному з ящиків була картонка із прізвищем одного з найпопулярніших серед українців генералів: Залужний, Буданов та Малюк.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці продовжують жартувати про російські обстріли та створюють дотепні меми.