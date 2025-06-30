Телеграм-канал "Труха Україна" зібрав понад 3 мільйони підписників

Телеграм-канал "Труха Україна" досягнув нового рубежу: понад 3 мільйони підписників. Про це повідомив засновник і власник каналу та однойменної медіагрупи Максим Лавриненко.

Канал "Труха Україна" був створений у 2019 році як платформа для поширення повідомлень про важливі події — писав про Харків, а після початку повномасштабної війни розширив спеціалізацію і тепер висвітлює новини та резонансні події в Україні та світі.

Завдяки швидкому реагуванню та доступному формату каналу кількість його підписників значно зросла.

"Нас читають ті, хто підтримує. І ті, хто хейтить, читають теж. Ми робимо свою справу — і будемо продовжувати", — зазначив Максим Лавриненко.

"Труха Україна" займає перше місце у рейтингу найпопулярніших телеграм-каналів України. За словами Максима Лавриненка, головні принципи роботи його команди залишаються незмінними: діяти швидко, говорити прямо і бути там, де важливо.