Телеграм-канал "Труха Україна" собрал более 3 миллионов подписчиков

Телеграм-канал "Труха Україна" достиг нового рубежа: более 3 миллионов подписчиков. Об этом сообщил основатель и владелец канала и одноименной медиагруппы Максим Лавриненко.

Канал "Труха Україна" был создан в 2019 году как платформа для распространения сообщений о важных событиях — писал о Харькове, а после начала полномасштабной войны расширил специализацию и теперь освещает новости и резонансные события в Украине и мире.

Благодаря быстрому реагированию и доступному формату канала количество его подписчиков значительно возросло.

"Нас читают те, кто поддерживает. И те, кто хейтит, читают тоже. Мы делаем свое дело — и будем продолжать", — отметил Максим Лавриненко.

"Труха Україна" занимает первое место в рейтинге самых популярных телеграм-каналов Украины. По словам Максима Лавриненко, главные принципы работы его команды остаются неизменными: действовать быстро, говорить прямо и быть там, где важно.