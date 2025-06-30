Забута перлина Кривого Рогу: як виглядав й чим дивував санаторій "Каскад", якого більше нема

У промисловому місті був свій оазис для відпочинку та відновлення здоров’я

Кривий Ріг навряд чи асоціюють з відпочинком та відновленням здоров'я. Це місто — серце української індустрії. Але навіть за таких умов раніше тут розвивалася власна система оздоровлення. Одним із найвідоміших санаторіїв вважається "Каскад".

Санаторій "Каскад" розташовувався у парку імені газети "Правда", який тепер називають парком імені Федора Мершавцева. Місце виявилося символічним: колишні відпрацьовані шахти та відвали Тарапаківських рудників перетворилися на територію здоров'я та відпочинку. Заклад був створений при будівельному тресті "Кривбасшахтопроходка" і з часом став одним із найвідвідуваніших санаторіїв міста.

На фоні радянської архітектури та сірої промисловості "Каскад" виглядав майже курортним куточком. Чисті номери з балконами, доглянута територія, буйна зелень та повітря, наповнене тишею та сосновим ароматом.

Але "Каскад" славився не лише зовнішнім виглядом. Тут був один із найкращих у місті басейнів з водоспадом, що на ті часи вважалося справжньою розкішшю. Працювали душ Шарко, циркулярний душ, голкорефлексотерапія, гідромасаж, масажні процедури, а також унікальний за красою зимовий сад з фортепіано — місце, де пацієнти могли відпочивати не лише тілом, а й душею. Медична база дозволяла проводити ефективне лікування та профілактику найрізноманітніших хронічних захворювань, особливо професійних недугів.

Харчування в профілакторії підбиралося індивідуально, відповідаючи вимогам дієтології того часу.

З часом профіль "Каскаду" змінився. Заклад став спортивно-оздоровчою базою футбольної команди "Кривбас". Таким чином, комплекс продовжив служити не лише для відновлення здоров'я, а і як майданчик для підготовки професійних спортсменів.

Але згодом "Каскад" занепав. У 2013 році розпочався демонтаж будівлі санаторію. Роботи просувалися повільно і не були завершені.

Сьогодні в парку імені Федора Мершавцева можна побачити похмурі залишки раніше процвітаючого профілакторію. Земля та сама будівля перебувають у приватній власності, а реконструкція об'єкта визнана економічно недоцільною — дешевше побудувати нове, ніж відновлювати старе.