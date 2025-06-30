Забытая жемчужина Кривого Рога: как выглядел и чем удивлял санаторий "Каскад", которого больше нет

В промышленном городе был свой оазис для отдыха и восстановления здоровья

Кривой Рог вряд ли ассоциируют с отдыхом и восстановлением здоровья. Этот город — сердце украинской индустрии. Но даже в таких условиях, ранее здесь развивалась собственная система оздоровления. Одним из самых известных санаториев считается "Каскад".

Санаторий "Каскад" располагался в парке имени газеты "Правда", который теперь называет парк имени Федора Мершавцева. Место оказалось символичным: бывшие отработанные шахты и отвалы Тарапаковских рудников превратились в территорию здоровья и отдыха. Учреждение было создано при строительном тресте "Кривбассшахтопроходка" и со временем стало одним из самых посещаемых санаториев города.

На фоне советской архитектуры и серой промышленности "Каскад" выглядел почти курортным уголком. Чистые номера с балконами, ухоженная территория, буйная зелень и воздух, наполненный тишиной и сосновым ароматом.

Но "Каскад" славился не только внешним видом. Здесь был один из лучших в городе бассейнов с водопадом, что по тем временам считалось настоящей роскошью. Работали душ Шарко, циркулярный душ, иглоукалывание, гидромассаж, массажные процедуры, а также уникальный по красоте зимний сад с фортепиано — место, где пациенты могли отдыхать не только телом, но и душой. Медицинская база позволяла проводить эффективное лечение и профилактику самых разных хронических заболеваний, особенно профессиональных недугов.

Питание в профилактории подбиралось индивидуально, соответствуя требованиям диетологии того времени.

Со временем профиль "Каскада" изменился. Учреждение стало спортивно-оздоровительной базой футбольной команды "Кривбасс". Таким образом, комплекс продолжил служить не только для восстановления здоровья, но и как площадка для подготовки профессиональных спортсменов.

Но со временем "Каскад" пришел в упадок. В 2013 году начался демонтаж здания санатория. Работы продвигались медленно и не были завершены.

Сегодня в парке имени Федора Мершавцева можно увидеть угрюмые остатки ранее процветающего профилактория. Земля и само здание находятся в частной собственности, а реконструкция объекта признана экономически нецелесообразной — дешевле построить новое, чем восстанавливать старое.