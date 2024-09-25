Були сусідами, але ніколи не були знайомі: як виглядає вдова Назарія Яремчука, яка подарувала йому доньку-співачку

Дружина артиста з теплотою згадує їхній шлюб

Постать легендарного співака Назарія Яремчука починають все частіше згадувати в інформаційному просторі та навіть випускають документальні фільми. Адже артист присвятив життя популяризації української пісні у всьому світі. Крім цього, Назарій мав щасливий шлюб і 3 дітей.

Першою дружиною Яремчука була жінка, на ім'я Олена. Вони прожили в шлюбі 15 років і мали двох спільних дітей — Дмитра та Назарія. Утім, в 1990 році вони розлучилися: Олена переїхала до Києва, а Назарій залишився в Чернівцях. За певний час він зустрів іншу жінку, яка стала його обраницею. Більше про Дарину Яремчук, розкаже "Телеграф".

Що відомо про Дарину Яремчук

Знайомство артиста зі своєю другою дружиною відбулося у селі Тюдів, що на Івано-Франківщині. Артист приїжджав туди до родини, будинок якої був розташований неподалік Дарини. Водночас вони не були знайомі особисто. На момент зустрічі жінка була вдовою і сама займалась вихованням чотирирічної доньки. Також вона працювала медсестрою у лікарні.

Фото з мережі

За словами Дарини, їм обом було дуже легко і комфортно спілкуватися, тож вони проговорили всю ніч. Пізніше жінка дізналась від родичів, що в той вечір співак задумався про створення сім'ї з нею.

Фото з мережі

Незабаром так і сталося, і Назарій освідчився Дарині. Вони повінчалися в 1991 році в Косові, що на Івано-Франківщині. Місцевий священник пишався тим, що дає шлюб такому знаменитому співаку. Водночас подивитися на вінчання артиста прийшло чимало місцевих мешканців.

Фото з мережі

Так, Назарій разом з Дариною займалися вихованням дітей від попередніх шлюбів. Жінка розповідала, що чоловік дуже любив проводити час зі своїми синами — Дмитром та Назарієм, а також падчеркою, яка називалась Віра. Згодом подружжя придбало старенький будинок у Чернівцях, який довелося трохи переробити, щоб туди переїхати.

Вже в 1993 році родина Яремчуків збільшилась — Дарина народила доньку Марічку. Старші діти з радістю сприйняли поповнення в сім'ї й гралися з малечою. Подейкували, що артист брав подушку своєї доньки на гастролі, аби вони були успішними.

Фото з мережі

Фото з мережі

Фото з мережі

Утім, у 1995 році співак помер від раку. Він прославився проникливими українськими піснями: "Червона рута", "Водограй", "Стожари", "Гай, зелений гай", "Родина", "Я піду в далекі гори", "Пісня буде поміж нас". Також знімався у популярному фільмі "Червона рута".

Назарій Яремчук їздив з українськими піснями як по колишніх республіках Радянського Союзу, так і Європі та США. Тричі виступав перед ліквідаторами аварії на ЧАЕС. Також давав концерти військовим в Афганістані.

Де зараз Дарина Яремчук

Після смерті чоловіка Дарина певний час працювала методистом у Чернівецькому центрі народної творчості. Утім, щоб забезпечити доньці краще майбутнє, жінка подалась на заробітки в Італію, де доглядала за місцевими.

Фото: Фейсбук Дарини Яремчук

Фото: Фейсбук Дарини Яремчук

Так, доньці Дарини і Назарія — Марії Яремчук вдалося стати відомою співачкою. Вона брала участь у шоу "Голос країни", де пройшла у фінал та представляла Україну на Євробаченні, на якому посіла 4-те місце. Найвідоміші треки виконавиці — Tick-Tock, "Ти в мені є", "До тебе".

У серпні у прокат вийшов документальний фільм про Назарія Яремчука "Незрівнянний світ краси", в якому з'явилась Дарина. Жінка поділилась подробицями їхнього знайомства, весілля, народження доньки. Вона розповідала, якою була щасливою у шлюбі зі співаком та як його не вистачає. Тож Дарина пишається своїм чоловіком-артистом, який зробив величезний внесок у розвиток української музики. Зараз жінка проживає у Чернівцях у двоповерховому будинку, який залишився після смерті чоловіка.

Фото: Фейсбук Дарини Яремчук

Фото: Фейсбук Дарини Яремчук

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