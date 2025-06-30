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Кажуть, що це озеро лікує. Всього за пів години від Києва знаходиться водойма з чистою водою

Автор
Кароліна Терещенко
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Автор
Озеро Крючок
Озеро Крючок. Фото Колаж "Телеграфу"

Походження назви має декілька версій

Під Києвом, між селами Юрівка та Крюківщина, ховається справжній пляжний рай — озеро Крючок (Гачок). Тут у повітрі — запах сосни та шашлику, а навколо — альтанки та пляж із чистим піском.

Це місце для тих, хто хоче активного й водночас спокійного відпочинку біля води. "Телеграф" розповідає, чим цікаве озеро Крючок.

Що це за місце

Крючок — озеро на Київщині, яке давно уподобали як рибалки, так і ті, хто шукає спокійного відпочинку на природі. Його довжина — близько трьох кілометрів, береги — піщані, а вода прогрівається вже на початку літа. Тут немає галасливих набережних чи гучних вечірок, зате є мангали, альтанки та можливість побути наодинці з природою.

Озеро межує з лісом, тому в повітрі завжди пахне хвоєю. У вихідні тут буває людно, але в будні — тиша і спокій. Це місце, куди можна приїхати з сім’єю, друзями або навіть наодинці — почитати книжку, покупатися, посидіти з вудкою.

Озеро Крючок
Озеро в Крюківщині

Чому озеро так називається

Історія місцевості навколо озера Крючок має глибоке коріння. Колись тут простягалися густі ліси, а сама територія слугувала місцем князівських суперечок і битв. Археологи припускають, що саме тут міг розташовуватися давній форпост — про це свідчать два великі пагорби, на яких, за переказами, стояли хрести.

Немає єдиної версії, звідки саме пішла назва озера Крючок. За однією з найпоширеніших версій, воно тісно пов’язане з назвою села Крюківщина, біля якого і розташована водойма. Проте є й інші цікаві пояснення.

Дехто стверджує, що в давнину саме через ці місця пролягав чумацький шлях — козаки везли сіль, зупинялись тут на перепочинок, а навколо лісу тоді жило багато круків. Кажуть, мовляв, коли зупинялися в цих краях, говорили: "Стаємо під Крюками". Звідси й могло піти ім’я не лише села, а й самого озера.

Озеро під Києвом
Про озеро ходять легенди

Інша легенда пов’язана з іменем магната Крюкова, якому колись належали ці землі. Можливо, саме він залишив по собі назву, яка закріпилася і за селом, і за водою поруч.

Є ще й версія про те, що назва пішла від річки, яка колись протікала в цій місцевості — повноводна й бурхлива, сьогодні вона майже зникла, але пам’ять про неї лишилась у топонімах.

Подейкують, що на дні озера є ділянки з лікувальними грязями. Старожили розповідають про їхні цілющі властивості, нібито вони допомагають при ревматизмі, шкірних захворюваннях, болях у спині та навіть проблемах нервової системи. Проте спробувати їх на собі зважуються не всі — інформації про це небагато, а досліджень — ще менше. Та хтозна, може, Крючок дійсно ховає під своїми хвилями щось більше, ніж просто прохолоду й відпочинок.

В озері Крючок можна купатися
В озері чиста вода

Чим цікаве озеро Крючок

Вода тут чиста, дно пологе — ідеально для купання. На території є зони для пікніка, прокат катамаранів, майданчики для дітей. А ще — це одне з небагатьох місць під Києвом, де офіційно дозволена риболовля. В озері водиться щука, карась, короп, білий амур, і навіть судак.

Є невеличкий бар і кафе — тож якщо не хочеться готувати, можна перекусити на місці. Для активних — волейбол, батут, прокат спорядження. Але головне — це атмосфера.

База відпочинку Крючок
База відпочинку в Крюківщині

Як доїхати

Найзручніше — на авто. Від Києва їхати до Крюківщини, далі — за вказівниками на озеро. Дорога займе до 30 хвилин.

На громадському транспорті теж можна: маршрутками №812 або №368 — вони вирушають від станції метро "Дружби Народів" та універмагу "Україна". Ще один варіант — електричка до станції Вишневе, звідти до озера всього кілька кілометрів.

Раніше "Телеграф" писав, що не всі кияни знають, що за кілька хвилин від станції метро "Голосіївська" ховається справжній зелений рай — Оріхуватські ставки. Чим вони приваблюють місцевих.

Теги:
#Озеро #Новини Києва #Крюківщина