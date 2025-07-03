Ви можете бути родичем заядлого пропагандиста, якщо маєте це прізвище: як воно звучить

Українці його асоціюють з підтримкою Путіна

Прізвище Соловйов поширене в Україні — це може здивувати багатьох, особливо враховуючи асоціації з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим. Його українці вважають одним із заядлих путіністів.

"Телеграф" розповість, скільки людей в Україні. А також, що воно означає.

Скільки людей в Україні з прізвищем Соловйов

Згідно з даними карти поширення прізвищ в Україні, носіїв прізвища Соловйов налічується 8641 особа. Географія розповсюдження цього прізвища досить широка — воно зустрічається практично по всій території України, з найбільшою концентрацією в центральних та східних регіонах.

Володимир Соловйов - пропагандист РФ

Ще більш поширеним є жіночий варіант — Соловйова. Таке прізвище носять 11 523 особи в Україні. Карта показує, що носії цього прізвища також розкинулись по всій території держави, з особливо помітною концентрацією в деяких регіонах.

Що означає прізвище

Важливо зазначити, що поширеність прізвища Соловйов в Україні ймовірніше не має жодного відношення до скандально відомого російського телеведучого та пропагандиста Володимира Соловйова. Це прізвище має давню історію та природне походження.

Прізвище Соловйов походить від слова "соловей" — невеличкого співочого птаха, відомого своїм мелодійним голосом. У давнину таке прізвище могли давати людям, які мали гарний голос, любили співати, або ж просто були дуже балакучими. Також воно могло виникнути як прізвисько для тих, хто мешкав у місцях, де водилось багато соловейків.

Що означає прізвище

В українській культурі соловей завжди символізував красу, мелодійність та весну. Тому прізвище Соловйов та Соловйова мають позитивне значення і відображають зв'язок з природою та музичністю.

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