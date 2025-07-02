Поки Медведєв розповідає про "денацифікацію", понад 12 тисяч його українських тезок живуть в Україні

Прізвище Медведєв поширене в Україні, що може здивувати багатьох, особливо враховуючи асоціації з російським політиком Дмитром Медведєвим. Його українці вважають одним з головних путіністів, який підтримує війну Росії в нашій країні.

"Телеграф" розповість, що означає це прізвище. Варто зазначити, що згідно з даними статистики прізвищ, понад 5 тисяч українців носять це прізвище у чоловічій формі, а ще понад 6,8 тисячі — у жіночій формі Медведєва.

Географія поширення прізвища Медведєв

Медведєви та Медведєви розкинулися практично по всій території України. Найбільші концентрації спостерігаються у центральних областях, зокрема в Полтавській та Київській областях, а також у східних регіонах — Харківській та Луганській областях. Помітні скупчення носіїв цього прізвища можна побачити і в південних регіонах, включаючи Миколаївську та Херсонську області.

Прізвище Медведєв в Україні

Цікаво, що жіноча форма прізвища Медведєва поширена навіть більше, ніж чоловіча — 6836 проти 5203 носіїв.

Прізвище Медведєва

Проте поширеність цього прізвища в Україні, швидше за все, не має нічого спільного з путіністом Медведєвим.

Що означає прізвище

Прізвище Медведєв має слов'янське походження і походить від слова "медвідь" (ведмідь). У давнину таке прізвище могли отримати люди, які мали справу з полюванням на ведмедів, торгували ведмежими шкурами, або просто мали якісь зовнішні чи характерні риси, що асоціювалися з цією твариною — силу, витривалість, або навіть зовнішню схожість.

Що означає прізвище Медведєв

В українських землях це прізвище могло сформуватися незалежно від російського варіанта, оскільки корінь "медвед-" є спільним для багатьох слов'янських мов. Таким чином, тисячі українських Медведєвих та Медведєвих мають власну, автентично українську історію походження свого прізвища.

Раніше "Телеграф" писав про українські дівочі імена, які росіяни намагались стерти в радянські часи.