Це типово слов'янське прізвище

Прізвище Лавров виявилося досить поширеним в Україні, що може здивувати багатьох, враховуючи асоціації з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Його українці вважають одним з головних ворогів держави, який підтримує війну Росії в нашій країні.

"Телеграф" розповість, скільки людей в Україні з таким прізвищем. А також, що воно означає.

За даними бази жителів України, прізвище Лавров носять 1732 особи, а його жіночий варіант Лаврова — 2333 особи. Загалом це означає, що понад 4000 українців мають це прізвище.

Географічне розповсюдження

Носії прізвища Лавров/Лаврова розкинулися практично по всій території України. Найбільша концентрація спостерігається у:

Центральних областях України.

Східних регіонах.

Окремих районах західної та південної частин країни.

Значення прізвища Лавров

Походження прізвища

Важливо зазначити, що носії прізвища Лавров в Україні, швидше за все, ніяк не пов'язані з російським чиновником. Прізвище має слов'янське походження і утворилося від імені Лавр або Лаврентій.

В основі прізвища лежить:

Лавр — давньогрецьке ім'я, що означає "лавровий лист" або "переможець" (лаврові вінки вручали переможцям)

— давньогрецьке ім'я, що означає "лавровий лист" або "переможець" (лаврові вінки вручали переможцям) Лаврентій — латинське ім'я, пов'язане з містом Лаврент

Прізвище могло виникнути як:

Патронімічне (від імені батька Лавра/Лаврентія).

Професійне (можливо, пов'язане з вирощуванням лавра або торгівлею спеціями).

Символічне (надане за певні заслуги чи характеристики).

Історичний контекст

Поява цього прізвища на українських землях сягає століть тому, задовго до появи російського політика Сергія Лаврова. Це типово слов'янське прізвище, яке формувалося в різних регіонах незалежно один від одного.

Таким чином, тисячі українців з прізвищем Лавров/Лаврова є носіями давньої традиції іменування.

Раніше "Телеграф" писав, що у Німеччині хлопчик отримав імʼя, де є слово Путін.