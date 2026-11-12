Не "з’їдять" прохід і врятують від шуму: які двері обрати у спальню та коридор, щоб не пошкодувати

Накладну систему встановлюють після ремонту, а касету для полотна закладають на чорновому етапі

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У вузькому коридорі розсувні двері зручніші, якщо відчинені стулки перекривають прохід або заважають одна одній. А для спальні, де важлива тиша, краще підійдуть розпашні двері, які щільно прилягають до коробки.

Крафт Стор пояснює, що розсувне полотно їздить на роликах уздовж стіни або ховається в касету всередині неї. Вибір залежить від того, скільки вільного місця є біля отвору і чи готові ви перебудовувати перегородку.

Скільки місця потрібно біля дверного отвору

Розпашній стулці потрібне місце, щоб відчинятися по дузі. У маленькій квартирі через це складніше розставити меблі біля входу, а у вузькому коридорі кілька відчинених дверей можуть заважати проходу. Розсувне полотно не створює такої перешкоди: воно відходить убік.

Та накладна конструкція займає частину стіни. Збоку від отвору має бути вільна ділянка завширшки з полотно. На шляху дверей не можна ставити меблі чи розміщувати вимикачі, розетки й картини. Тож така система зручна в тісному коридорі лише тоді, коли двері є куди відсунути.

Пенал звільняє місце біля отвору: у відчиненому положенні полотно повністю ховається в стіні. Поруч можна вільніше розмістити шафу або полиці. Але в тій частині перегородки, де стоїть касета, не прокладають дроти й не встановлюють розетки та вимикачі.

Чому для спальні важливіші ущільнення

Основна частина шуму проходить крізь щілини по периметру дверей і під ними, пояснює Center Doors. Розсувне полотно не прилягає до коробки так щільно, як розпашне. Тому навіть важке наповнення не усуває втрат звукоізоляції через зазори.

Щільне прилягання до коробки зменшує проникнення звуку крізь щілини Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Щіткові ущільнювачі частково зменшують шум, але не забезпечують такого рівня звукоізоляції, як розпашні двері з притвором – місцем, де полотно прилягає до коробки. Якщо спальня розташована поруч із гучною вітальнею, це вагомий аргумент на користь звичайних дверей, навіть якщо для їхнього відчинення доведеться звільнити більше місця.

Для спальні підійде глухе полотно з ДСП або бруса, ущільнювач по периметру та, за потреби, автоматичний поріг. Під час зачинення він опускається до підлоги, а під час відчинення – піднімається. Легке стільникове наповнення з картону гірше стримує голоси й звук телевізора.

Чим відрізняється монтаж трьох конструкцій

Для розпашних дверей важливо рівно встановити коробку. Якщо вона перекошена, залишаються щілини, яких ущільнювач не перекриє. Через це захист від шуму погіршується навіть із щільним полотном. Петлі та відповідну планку замка регулюють так, щоб у зачиненому положенні двері добре прилягали до коробки.

Накладну розсувну систему встановлюють без руйнування стіни: над отвором кріплять верхню напрямну, а на двері монтують ролики й обмежувачі ходу. Наприклад, інструкція до системи "Комфорт 60" передбачає профіль удвічі довший за ширину полотна. Для дверей завширшки 800 мм потрібна напрямна 1,6 м. Знизу полотно утримує невеликий Т-подібний напрямний елемент, закріплений у підлозі.

Касету-пенал вбудовують у перегородку під час чорнових робіт. Якщо квартира вже готова, частину стіни доведеться розібрати й оздобити заново. Тому накладний варіант простіше встановити замість дверей після ремонту. Для пенала потрібна втоплена в полотно ручка: виступна заважатиме дверям заходити всередину касети.

Нижній напрямний елемент кріплять з урахуванням будови підлоги. Якщо в ній прокладено теплу підлогу, свердлити в зоні її контуру не можна. Верхній механізм підбирають відповідно до ваги полотна, а стопори налаштовують так, щоб у крайніх положеннях полотно залишалося на нижній напрямній.

Як повідомляв "Телеграф", від протягів біля вхідних дверей може допомогти щільна ковдра або плед, закріплені як теплоізоляційна штора у простому домашньому рішенні. Це доступний тимчасовий спосіб зменшити втрати тепла, але він не є доказом звукоізоляції дверей.