Не сміття, а знахідка: 7 геніальних способів подарувати друге життя старій джинсовці

Необов’язково пускати в діло всю річ

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Зношена джинсова куртка стане в пригоді для зберігання дрібниць, захисту речей і невеликих домашніх робіт. Навіть якщо частина тканини протерлася, цілі ділянки можна перетворити на корисні аксесуари, не купуючи нових.

Сім способів використати старий денім пропонує Los Andes. Готові кишені, застібки й шви дають змогу скоротити роботу під час переробки.

Як підготувати куртку й зберегти потрібні деталі

Перш ніж братися за ножиці, оцініть, чи можна куртку полагодити, подарувати або віддати тим, хто її потребує. Якщо носити її вже не можна, виперіть і висушіть річ, огляньте тканину й позначте ділянки для розкрою.

Спинка зазвичай дає найбільший цілісний клапоть. На передніх частинах варто зберегти кишені й ґудзики, а рукави зручні завдяки своїй трубчастій формі. Вирізайте вибрані деталі ножицями для тканини, оминаючи заклепки, ґудзики й надто товсті з’єднання: не потрібно намагатися прорізати їх із зусиллям.

Сім речей із кишень, рукавів і щільної тканини

Органайзер для робочого столу вийде з передньої частини куртки. Виріжте її разом із кишенями й закріпіть на дошці міцними затискачами. У відділеннях зручно тримати олівці, невеликі блокноти й короткі кабелі, але перевантажувати таку конструкцію не варто. Захисну обгортку для зберігання можна зробити зі спинки: загорніть у неї рамки, декоративні предмети або інші речі, які труться одна об одну в коробці. Тканина має бути чистою, а ґудзики не повинні торкатися делікатних поверхонь.

Готові кишені спрощують створення органайзера для робочого столу Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Джинсова тканина допомагає захистити речі від тертя під час зберігання Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чохол для інструментів, що згортається, роблять із прямокутного клаптя тканини. Розкладіть на ньому невеликі інструменти, згорніть тканину рулоном і стягніть смужкою деніму. Для перенесення потрібна надійна застібка, яка не дасть вмісту вислизнути. Чохол для довгих предметів вийде з рукава: зашийте один кінець і використовуйте його для лінійки, ліхтарика або приладдя для рукоділля. Усередині не повинно залишатися металевих країв, які можуть пошкодити вміст.

Чохлу для перенесення інструментів потрібна надійна застібка, щоб вміст не вислизав Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Рукав джинсової куртки можна використовувати як чохол для довгих речей Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Додаткова кишеня в сумці допоможе відокремити ключі або телефон від покупок. Виріжте готову кишеню з невеликим запасом тканини по краях і пришийте її зсередини. Підкладка для дрібного ремонту – ще один спосіб використати плоский клапоть: на ньому можна зібрати гвинти й невеликі деталі на столі. Водночас денім не захищає від гарячих інструментів, порізів і речовин, які можуть просочитися крізь тканину.

Готові кишені та шви спрощують переробку старої джинсової куртки Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Перед переробкою варто перевірити, чи можна ще полагодити джинсову куртку Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Тримачі для рулонів тканини можна зробити з манжет із ґудзиками. Ними можна обхопити згорнуті клапті, щоб вони не розгорталися. Такі застібки підходять для легких предметів; перед використанням переконайтеся, що ґудзики міцно пришиті.

Манжети з ґудзиками допомагають утримувати згорнуті клапті тканини Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як зробити переробку міцною

Спосіб з’єднання деталей вибирайте з огляду на майбутнє навантаження. Текстильний клей стане у пригоді для деяких оздоблювальних робіт, але там, де виріб утримуватиме вагу, він не замінить шва.

Ослаблену тканину залиште для легких захисних обгорток. Для кишень і чохлів потрібні міцні ділянки без сильного зношення, особливо в місцях кріплення: саме від них залежить, чи витримає готова річ повсякденне використання.

Як повідомляв "Телеграф", металеві заклепки з’явилися на джинсах понад 150 років тому, коли важкі інструменти та самородки в кишенях робітників призводили до розривів тканини по швах. Завдяки їм кишені не відриваються під вагою вмісту.