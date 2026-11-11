ВЛК радить операцію, а ви проти: чи вважається відмова ухиленням від мобілізації

Чи загрожує військовозобов'язаному кримінальна відповідальність

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Військово-лікарська комісія (ВЛК) може рекомендувати операцію, щоб усунути проблему зі здоров’ям, однак остаточне рішення про хірургічне втручання залишається за пацієнтом. Людина може боятися ускладнень, не погоджуватися з необхідністю операції або просто не хотіти її робити. Але чи не обернеться така відмова проблемами з мобілізацією? І чи можуть через небажання лягати під ніж звинуватити в ухиленні від військової служби?

Законодавство гарантує пацієнту право відмовитися від медичного втручання. Водночас рішення ВЛК щодо придатності до військової служби ухвалюють з урахуванням стану здоров’я людини. "Телеграф" з’ясовував, чи може людина оформити відмову від операції, чи можуть після цього визнати військовозобов’язаного придатним до служби та чи загрожує йому кримінальна відповідальність.

Операція за згодою: що закон каже про право відмовитися

Спершу про головне: чи має військовозобов'язаний право сказати "ні" операції, яку радить ВЛК для відновлення придатності до служби? За словами адвокатки, керуючої Адвокатським бюро "Анни Даніель", кандидатки юридичних наук Анни Даніель, має. Вона спирається на частину 4 статті 284 Цивільного кодексу.

"Повнолітня дієздатна людина, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, має право відмовитися від лікування", — пояснює адвокатка.

Другу опору вона бачить у статті 43 Основ законодавства України про охорону здоров'я. Для діагностики, профілактики та лікування потрібна згода пацієнта, якого поінформували за статтею 39 цих Основ. Обійтися без неї можна лише за прямої загрози життю, коли отримати згоду від самого пацієнта чи його законних представників неможливо з об'єктивних причин.

Стаття 336 і п'ять років: чи загрожує вона тому, хто відмовився від операції

Окремо постає питання кримінальної відповідальності. Стаття 336 Кримінального кодексу передбачає за ухилення від призову під час мобілізації позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Те саме стосується призову резервістів в особливий період.

Чи підпадає під цю норму відмова від операції? "Держава гарантує кожному право на відмову від медичного втручання, тому користування цим правом не можна кваліфікувати як ухилення від мобілізації", — наголошує Анна Даніель.

Лише на день огляду: як ВЛК має оцінювати стан здоров'я

А що з висновком комісії: чи впливає на нього відмова від операції? Адвокатка нагадує, що ВЛК оцінює здоров'я тільки на момент огляду. Прогнози та очікуване покращення в майбутньому до уваги не беруться.

"Комісія зобов'язана враховувати виключно фактичний стан здоров'я, а не гіпотетичний чи прогнозований результат після можливого лікування або операції", — підкреслює експертка. За її словами, це стосується і випадків, коли без операції людина не може виконувати певні військові обов'язки.

Вісім лікарів, рентген і ЕКГ: що перевіряють на комісії

Як проходить огляд, Анна Даніель пояснює за Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України (наказ Міноборони № 402 від 14.08.2008). ВЛК створюють для проведення експертизи, вони бувають штатні та позаштатні, постійні й тимчасові.

Кожного військовозобов'язаного оглядають:

хірург;

терапевт;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

оториноларинголог (ЛОР);

стоматолог;

дерматолог;

лікарі інших спеціальностей, якщо є медичні показання.

Ступінь придатності кожен лікар визначає індивідуально. Свій висновок, скарги пацієнта, об'єктивні дані огляду та діагноз він вносить до картки обстеження та медичного огляду. Запис завіряє особистим підписом і печаткою та вказує дату огляду. До діагнозу і результатів медичних втручань додають коди за національними класифікаторами НК 025 та НК 026.

Окрім огляду лікарів, людині призначають обов'язкові обстеження:

загальний аналіз крові та сечі;

аналізи крові на ВІЛ, гепатит B і гепатит C, а також на сифіліс;

визначення групи крові та резус-належності;

рентген органів грудної клітки;

ЕКГ.

Особам старшим за 40 років додатково вимірюють внутрішньоочний тиск і перевіряють цукор у крові. Інші дослідження проводять за показаннями.

Один рік проти п'яти: скільки діє рішення ВЛК

Постанови районних і міських ВЛК при ТЦК та СП (територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки) оформлюють довідкою ВЛК. Якщо людину визнали придатною, документи огляду мають доставити до ТЦК не пізніше наступного дня. Електронну постанову передають до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Строк дії залежить від ситуації. Постанова, яку ухвалили в мирний час для визначення призначення на особливий період, діє п'ять років з дня завершення огляду. Постанова про придатність до призову під час мобілізації, в особливий період або за воєнного стану діє один рік.

Якщо стан здоров'я змінився, людина може звернутися сама, або зміни можуть зафіксувати лікарі закладу охорони здоров'я. Тоді керівник ТЦК та СП направляє людину на повторний медичний огляд для визначення ступеня придатності.

Доброчесність і конфіденційність: за якими правилами працює комісія

На питання, чи може ВЛК вимагати обов'язкової операції від людини, яка боїться ризиків для здоров'я або має особисті переконання, адвокатка відповідає, посилаючись на пункт 2.1 Положення. Члени комісії діють на засадах верховенства права, законності та поваги до прав людини. Також серед принципів названо колегіальність, вільне обговорення, об'єктивність, неупередженість і обґрунтованість рішень.

До доброчесної поведінки члена ВЛК належать:

Пріоритет службових інтересів. Це відданість державним інтересам і дії виключно в інтересах служби. Компетентність. Своєчасне й результативне виконання обов'язків, постійне підвищення кваліфікації. Неупередженість. Рішення не залежать від приватних інтересів, політичних, релігійних чи інших поглядів, а тиск не має впливати на оцінку. Прозорість. Не можна приховувати відкриту інформацію або давати завідомо неповні чи неправдиві відомості. Конфіденційність. Дані про хворобу, обстеження та сімейне життя не розголошують, крім випадків, передбачених законом. Коректність і ввічливість. Поведінка не має провокувати конфлікти.

Серед обов'язків членів комісії експертка окремо називає ще кілька. Вони мають не ухилятися від прийняття рішень, не допускати зловживань і знати нормативні акти з військово-лікарської експертизи.

Одне речення від руки: як оформити відмову від операції

Щоб згодом не було звинувачень в ухиленні від лікування, відмову краще оформити письмово. Спершу лікар за статтею 43 Основ зобов'язаний доступно пояснити характер хвороби, ризики відмови, можливі наслідки та план лікування.

Після цього пацієнту дають документ "Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування … та на проведення оперативного втручання і знеболення". Підійде й стандартна форма відмови від медичного втручання, відома як форма первинної облікової документації № 063-2/о. У спеціальному полі треба власноруч написати: "Від оперативного втручання відмовляюся. Наслідки відмови усвідомлюю".

Три папери, які не варто губити: що забрати у лікарів

Після візиту до лікаря на руках мають залишитися три документи, радить Анна Даніель:

Виписка з медичної карти амбулаторного чи стаціонарного хворого (форма № 027/о). У ній мають бути точний діагноз, результати обстежень (УЗД, рентген, МРТ, аналізи) і чіткий запис: "рекомендовано оперативне лікування, від якого пацієнт відмовився (оформлено письмову відмову)". Копія підписаної заяви про відмову від медичного втручання з підписом лікаря та печаткою закладу. Підійде і витяг з медичної карти, де зафіксовано відмову. Оригінали або завірені копії всіх медичних обстежень.

Визнали придатним, попри діагноз: чому радять іти до суду

Що робити, коли комісія все ж визнала придатним, хоча хвороба потребує операції? Рішення в такому випадку, за словами адвокатки, є протиправним, якщо комісія проігнорувала фактичний стан здоров'я та наявну патологію. Йдеться про ситуацію, коли постанову про придатність ухвалили лише через відмову від операції.

"Судовий захист є найефективнішим способом, оскільки суди ретельно перевіряють дотримання процедури", — зазначає Анна Даніель.