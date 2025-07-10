Українка злякалася отруйної рослини у себе на городі: що насправді там виросло (фото)

Жінка звернулася з порадою до соціальної мережі

Мешканка України виявила на своєму городі дивний кущ, що розрісся на ділянці. Зовні він нагадує дурман — отруйну рослину зі специфічним запахом.

Жінка звернулася за порадою в соцмережу Facebook, опублікувавши фотографію рослини. І більшість коментаторів зійшлися в одній думці.

Українка помітила дивну рослину на городі

Українка почала турбуватися, що у неї на городі виросла потенційно небезпечна рослина, хоча вона купувала насіння і сіяла розсадою як фізаліс, чи як кажуть у народі "земляна журавлина". Але користувачі заспокоїли її, зазначивши, що на ділянці виріс не дурман, а справді їстівна культура.

"Це фізаліс суничний чи ананасний у нього дрібні та смачні плоди. Не виривайте. Пасльоні цвітуть білими дрібними квітами, а у дурману квіти великі", — написали в коментарях.

Інші користувачі також підтвердили, що панікувати не варто, рослина зовні дійсно нагадує фізаліс, який має багато сортів.

Варто відзначити, що фізаліс та дурман справді можна сплутати на стадії росту, але відмінностей між ними багато. У фізалісу листя гладше, а плоди ховаються в тонких "ліхтариках", і вони їстівні.

Як виглядає фізаліс

Дурман має велике зубчасте листя, різкий неприємний запах і колючі плоди, що нагадують кулі з шипами. Квіти у нього великі, лійкоподібні, білого або фіолетового кольору.

Як виглядає дурман

Запам’ятайте, що дурман небезпечний для дітей і тварин, які можуть випадково доторкнутися до нього або скуштувати на смак. Навіть при контакті зі шкірою або вдиханні запаху у чутливих людей може виникнути запаморочення або нудота.

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