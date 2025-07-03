Городи українців заполонили небезпечні та великі павуки: як з ними боротися (фото)

Павуки можуть стати загрозою не лише для врожаю, а й для людей

Павуки – ряд членистоногих тварин, що належать до класу павукоподібних. Вони живуть повсюдно на суші, причому не лише у квартирах та будинках, а й на вулиці. Також павуків можна зустріти на городах та на дачних ділянках. Останнім часом українці все частіше скаржаться у соцмережах, що зустрічають павуків та їхні нори у землі на своїх городах.

"Телеграф" розповість, як боротися із павуками народними методами.

Павуки на городі – що робити?

Одну з дискусій щодо павуків на городі розпочала користувачка Facebook Тетяна Харченко. Жінка опублікувала фото величезного павука з дитинчатами, якого побачила у себе на городі.

"Викопала сьогодні павука з дітками. Їх на ньому дуже багато, що і самого павука не видно. Він отруйний чи ні? Дуже багато на городі їх", — поділилася користувачка.

У коментарях почали міркувати, що це може бути порода павука. Більшість учасників дискусії дійшли висновку, що павук на фото є тарантулом. А характерні дірки у землі — це нори, у яких мешкають такі павуки.

Також у коментарях люди почали ділитися, як боротися з подібними непроханими гостями на городі:

Таня, бери в аптеці аміак і виливай у нору, і трамбуй.

Так, тарантул. Дірки на городі є?

Дуже багато. Той рік були також, ну не багато. А цей рік дуже багато, і дірки такі, що я думала, що там живуть гадюки.

Таня, і в мене цього року є великі дірки. Я в них дихлофос бризкаю. А що робити?

Отрута тарантула дорівнює отруті бджоли чи шершня. Якщо немає алергії, то нічого страшного, може набряк місця укусу бути.

Я, коли перу, то вливаю воду з порошком чи милом у дірку, і він вилазить. Тоді я його також убиваю. Їх там сотнями. Він виліз із нори і на ньому облиті ці діти. То я дивитимусь на них?

Ні, не дивитись. Я вважаю, що треба вбивати.

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