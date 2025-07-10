Украинка испугалась ядовитого растения у себя в огороде: что на самом деле там выросло (фото)

Женщина обратилась с советом в социальную сеть

Жительница Украины обнаружила на своем огороде странный куст, который разросся на участке. Внешне он напоминает дурман — ядовитое растение со специфическим запахом.

Женщина обратилась за советом в соцсеть Facebook, опубликовав фотографию растения. И большинство комментаторов сошлись в одном мнении.

Украинка заметила странное растение на огороде

Украинка начала беспокоится, что у нее на огороде выросло потенциально опасное растение, хотя она покупала семена и сеяла рассадой как физалис, или как говорят в народе "земляная клюква". Но пользователи успокоили ее, отметив, что на участке вырос не дурман, а действительно съедобная культура.

"Это физалис земляничный или ананасный у него мелкие и вкусные плоды. Не вырывайте. Паслен цветет белыми мелкими цветами, а у дурмана цветы большие", — написали в комментариях.

Другие пользователи также подтвердили, что паниковать не стоит, растение внешне действительно напоминает физалис, у которого существует много сортов.

Стоит отметить, что физалис и дурман действительно можно спутать на стадии роста, но различий между ними много. У физалиса листья более гладкие, а плоды прячутся в тонких "фонариках", и они съедобны.

Как выглядит физалис

Дурман имеет крупные зубчатые листья, резкий неприятный запах и колючие плоды, напоминающие шары с шипами. Цветы у него крупные, воронкообразные, белого или фиолетового цвета.

Как выглядит дурман

Запомнгите, что дурман опасен для детей и животных, которые могут случайно дотронуться до него или попробовать на вкус. Даже при контакте с кожей или вдыхании запаха у чувствительных людей может возникнуть головокружение или тошнота.

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