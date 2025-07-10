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Приготуйте найсмачнішу квашену капусту: необхідні лише три простих інгредієнта (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Приготує навіть новачок
Приготує навіть новачок. Фото ru.freepik.com

Рецепт ідеальної квашеної капусти

Восени господині беруться робити різноманітні заготівлі, серед яких є популярним заквашування капусти. Дехто надає перевагу традиційним рецептам, інші люблять експериментувати, готуючи її з медом.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом заквашування капусти, у якому немає нічого зайвого і впорається навіть новачок. А опублікували його на YouTube-каналі "Alina FooDee".

Як заквасити капусту вдома

Інгредієнти:

  • капуста – 2,5-3 кг;
  • сіль – 3 ч. л. (за смаком);
  • морква – 1 шт.;

Спосіб приготування:

1.Капусту дрібно нашаткувати.

2.Моркву натерти на великій тертці.

3.Капусту та моркву викласти на рівну поверхню.

4.Додати сіль та перемішати, щоб овочі почали пускати сік.

5.Викласти капусту в банку, щільно утрамбовуючи.

6.Накрити капусту марлею, зафіксувавши канцелярською гумкою.

7.Залишити капусту на 2-3 дні при кімнатній температурі, періодично проколюючи до дна паличкою для суші чи чимось подібним.

8.Після заквашування капусту потрібно накрити капроновою кришкою та поставити у холодильник.

Теги:
#Закуска #Квашена капуста #Готуємо вдома