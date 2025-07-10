Приготовьте вкуснейшую квашеную капусту: необходимы только три простых ингредиента (видео)

Рецепт идеальной квашеной капусты

Осенью хозяйки берутся делать разнообразные заготовки, среди которых популярным является заквашивание капусты. Некоторые предпочитают традиционные рецепты, другие любят экспериментировать, готовя ее с медом.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом заквашивания капусты, в котором нет ничего лишнего и справится даже новичок. А опубликовали его на YouTube-канале "Alina FooDee".

Как заквасить капусту дома

Ингредиенты:

капуста – 2,5-3 кг;

соль – 3 ч. л. (по вкусу);

морковь – 1 шт.;

Способ приготовления:

1.Капусту мелко нашинковать.

2.Моркву натереть на большой терке.

3.Капусту и морковь выложить на ровную поверхность.

4.Добавить соль и перемешать, чтобы овощи начали пускать сок.

5.Выложить капусту в банку, плотно утрамбовывая.

6.Накрыть капусту марлей, зафиксировав канцелярской резинкой.

7. Оставить капусту на 2-3 дня при комнатной температуре, периодически прокалывая до дна палочкой для суши или чем-нибудь подобным.

8. После заквашивания капусту нужно накрыть капроновой крышкой и поставить в холодильник.