Посадіть це замість картоплі: який екзотичний коренеплід приносить шалені гроші

На Черкащині з 200-метрового рядка планують зібрати тонну врожаю, а кілограм у роздріб коштує в середньому 130 гривень

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Альтернативою звичній картоплі для заробітку став батат: фермер Павло Булгаков на Черкащині розраховує зібрати тонну цієї культури з рядка завдовжки 200 метрів. У посадку він вклав 10–12 тисяч гривень і очікує отримати вдесятеро більше. Наступного сезону господар планує потроїти площу, якщо знайде покупців на врожай.

Свої розрахунки та результати вирощування фермер показав у сюжеті "Суспільне Черкаси". Цьогоріч він посадив п’ять сортів батату, окремі бульби якого сягають півтора кілограма.

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Скільки коштує виростити батат

За словами Булгакова, кілограм батату в роздрібній торгівлі коштує в середньому 130 гривень. Саджанець обходиться у 20 гривень, а витрати на один кущ з урахуванням облаштування крапельного поливу становлять 30–40 гривень.

"На цей рядок ми вклали десь 10–12 тисяч. І, відповідно, можемо взяти в 10 разів більше", – розповів фермер Павло Булгаков.

Частину врожаю господар планує продати для споживання, а придатні бульби залишити для отримання розсади наступного сезону. Попередні замовлення в нього вже є, проте розширення ділянки він пов’язує саме з наявністю збуту: батат ще не став звичним продуктом для черкасців.

Павло Булгаков. Фото: Скриншот

Чим батат приваблює замість картоплі

Кандидат сільськогосподарських наук Олександр Коробко називає батат перспективною культурою. Його переваги порівняно з картоплею – менша кількість хвороб і вища врожайність. Популярності овочу, за словами науковця, додає інтерес до здорового харчування.

"Якщо підібрана правильна агротехніка, підібрані правильні сорти й умови вирощування, то вона достатньо рентабельна – від 60 до 180% чистої рентабельності", – сказав кандидат сільськогосподарських наук Олександр Коробко.

На прибутковість впливають площа посадок і рівень механізації: зокрема, чи виконують роботи вручну. Водночас батат чутливіший за картоплю до приморозків, перепадів температури та зволоження. Булгаков викопує врожай лопатою: під одними кущами знаходить кілька великих бульб, під іншими – дрібніші.

"Дуже багато людей плутають батат, називаючи його просто солодкою картоплею. Я б сказав, що він у собі поєднує такі три культури, як картопля, морква і гарбуз", – пояснив фермер Павло Булгаков.

Батат. Фото: Скриншот

Від розсади до врожаю – понад сім місяців

Булгаков вирощує батат другий рік. Пробний сезон 2025 року був менш вдалим, а цьогоріч фермер врахував помилки й отримав кращий результат. Від початку підготовки бульб на розсаду до збирання врожаю в жовтні минає понад сім місяців.

Навесні збережені бульби наполовину вкладають у торфосуміш або тирсу й поливають, щоб отримати паростки. Потім паростки ставлять у воду, де вони пускають коріння, і висаджують. Для теплолюбної культури потрібно організувати тепле місце, якщо розсаду вирощують удома без теплиці.

"Складність полягає в тому, щоб вчасно отримати розсаду. Йому треба температура 28 градусів. А для того, щоб у кінці травня – на початку червня отримати розсаду, його за півтора місяця треба витягнути, прогріти", – розповів фермер Павло Булгаков.

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