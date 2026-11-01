Скільки залишилося Путіну: ШІ сказав, коли може померти голова Кремля

У трьох популярних нейромереж виявилися різні відповіді

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7 жовтня російському президенту Володимиру Путіну виповнилося 74 роки. Незважаючи на численні чутки про проблеми зі здоров’ям, він продовжує керувати Росією і не показує, що має намір добровільно піти із влади. Скільки ще може прожити глава Кремля і коли може настати кінець його життя?

"Телеграф" за допомогою ШІ оцінив можливу тривалість життя Путіна з урахуванням його віку, демографічної статистики та доступних даних про медичне забезпечення російського керівника. Точну дату смерті передбачити не можна.

Найбільш реалістичним орієнтиром можна вважати період із 2033 по 2038 рік.

Скільки ще може прожити Путін

Путін народився 7 жовтня 1952 року. Нині йому 74 роки. За даними Newsweek, чоловік, який народився в Росії того ж року, в середньому міг розраховувати приблизно на 53 роки життя. До 74-річного віку дожили лише близько трьох із десяти представників цього покоління.

Проте прямо порівнювати російського президента із середньостатистичним чоловіком некоректно. Глава держави має доступ до високоякісної медичної допомоги, постійного спостереження лікарів та ресурсів, недоступних для більшості жителів Росії.

Тому звичайна демографічна статистика не допомагає визначити скільки йому залишилося жити.

Який термін прогнозують ШІ

Оцінки тривалості життя російського президента, що залишилася, різняться. У жовтні 2026 року опублікували прогнози кількох популярних ШІ-моделей.

Зокрема:

Gemini оцінила можливу тривалість життя Путіна в 5–8 років.

Grok назвав триваліший термін – 7–12 років.

Claude припустив, що російський президент може прожити ще 5-7 років.

Загалом оцінки нейромереж сходяться на тому, що Путін може прожити до початку або середини 2030-х років. Але це математичні припущення, а чи не медичні висновки. Достовірних відомостей про стан здоров’я у відкритому доступі недостатньо.

Орієнтовний прогноз тривалості життя Путіна ґрунтується на загальних факторах, а не на медичних даних. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Коли може померти Путін: прогноз ChatGPT

Якщо враховувати вік російського глави, доступ до якісної медицини та загальну статистику тривалості життя, найбільш ймовірним для ШІ видається сценарій, за якого Путін проживе ще близько 7–12 років. Умовною центральною точкою прогнозу вважатимуться 2035 рік. Тоді російському лідеру виповниться 82 роки.

При цьому, як пише цифровий розум, не можна виключати і більш ранній результат. У літньому віці різко зростає ризик серцево-судинних захворювань, інсульту та інших гострих станів. Сучасна медицина, з іншого боку, дозволяє деяким людям жити та зберігати працездатність значно довше, ніж передбачають середні демографічні показники.

Біологічну смерть та політичний кінець треба розділяти. Путін може втратити владу задовго до смерті — наприклад, через внутрішньополітичну кризу, конфлікт еліт або інших непередбачуваних подій.

У дослідженні Foreign Policy Research Institute, опублікованому у квітні 2026 року, зазначається: відхід Путіна сам по собі не обов’язково призведе до демократичних змін у Росії. Політична система може зберегтися і за нового керівника.

Умовний прогноз ШІ – 2033–2038 роки, орієнтир – 2035-й. Це оцінка, що ґрунтується на загальних факторах, а не твердження про стан здоров’я Путіна або передбачення точної дати його смерті.

Як повідомляв "Телеграф", у жовтні 2026 року Володимиру Путіну виповнилося 74 роки — стільки ж було Йосипу Сталіну на момент смерті. Цей збіг дозволяє порівняти вік нинішнього та колишнього російських керівників зі Сталіним. Однак збіг віку сам по собі не доводить подібності їхніх доль і не дозволяє передбачити, скільки проживе Путін. Незалежно підтверджених відомостей про його нинішні діагнози та прогноз тривалості життя у відкритому доступі немає.