З Днем рибалки 2025: найкращі листівки та картинки до свята

Усі українські рибалки приймають вітання 13 липня

День рибалки – це щорічне свято, яке в Україні відзначається у другу неділю липня. У 2025 році воно припало на 13 число.

Цього дня заведено вітати всіх, хто захоплений рибалкою, бажати міцного здоров’я, удачі, добробуту та, звичайно, щедрого улову за будь-якої погоди. При цьому важливо не плутати цю дату із Всесвітнім днем рибальства, яке відзначається щорічно 27 червня.

У нашій країні День рибалки був заснований у відповідь на ініціативу працівників рибного господарства та профільних профспілок — 1995 року указом тодішнього президента Леоніда Кучми.

У другу неділю липня, зазвичай, проводяться різні заходи — від офіційних урочистостей до дружніх зустрічей. Часто українці організовують змагання, де учасники показують свою майстерність з лову риби та обмінюються досвідом. Для багатьох риболовля – це не просто захоплення, а справжнє покликання та спосіб відчути гармонію з природою.

"Телеграф" підготував листівки до Дня рибалки 2025. Вибирайте картинку, що сподобалася, скачуйте на свій пристрій і діліться нею в соцмережах або месенджерах. Побажайте друзям вдалого клювання, гарного настрою, ентузіазму та мирного неба!

Раніше повідомлялося, що в Україні буквально зникає прісноводна риба. "Телеграф" розповідав, чому золотого карася стає дедалі менше.