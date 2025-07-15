Ця рослина "заряджена" тільки на негатив. Господарям краще її викинути

Ця рослина зазвичай слугує декором

Очерет — попри естетичність і природну красу, не найкращий вибір для домашнього декору, якщо вірити народним прикметам.

Ця рослина має неоднозначну "репутацію" в українській традиції й асоціюється із самотністю, сльозами та навіть втратою. Це передає "Телеграф".

Що може принести очерет в дім за народними прикметами

Самотність. Очерет часто росте у віддалених, диких місцях — звідси прикмета, що він може "притягнути" відчуження, ізоляцію або розриви в стосунках;

Очерет часто росте у віддалених, диких місцях — звідси прикмета, що він може "притягнути" відчуження, ізоляцію або розриви в стосунках; Втрату. Вважається, що очерет має зв’язок зі світом мертвих, тому може накликати тугу, ностальгію або навіть трагічні події;

Вважається, що очерет має зв’язок зі світом мертвих, тому може накликати тугу, ностальгію або навіть трагічні події; Негатив. За прикметами, сухий очерет накопичує енергетику смутку, яка впливає на атмосферу в оселі, викликаючи депресивні стани у мешканців. Особливо небезпечно ставити очерет у спальнях або біля входу — він "перекриває" потік позитивної енергії.

Очерет

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що щастя з дому можуть забрати ще й засушені квіти. Вони, ймовірно, стануть джерелом фінансових втрат, проблем в особистому житті й не тільки.