Не їжте кавун, поки не влаштуєте йому перевірку на нітрати. Простий лайфхак

Це смачний та корисний плід

Кавуни вже масово з'явилися на полицях магазинів та ринків України. Це — одна з найулюбленіших ласощів літа, проте кавун може завдати шкоди через вміст нітратів.

"Телеграф" розповідає, як самостійно визначити, що рівень нітратів у кавуні перевищений. Для цього знадобиться лише вода.

Що таке нітрати та в чому їхня небезпека

Нітрати — це солі азотної кислоти, які можуть накопичуватися в рослинах, в тому числі і в кавунах, особливо якщо вони вирощені з використанням надмірної кількості добрив. У допустимих межах нітрати не є шкідливими, але у великих кількостях вони можуть перетворюватися на нітрити, які подразнюють слизові оболонки шлунку та кишківника і можуть викликати отруєння.

Як перевірити кавун на вміст нітратів

Важливо розуміти, що всі кавуни містять певну кількість нітратів, небезпечні лише ті, в яких їхню норму перевищено. Максимально допустима кількість нітратів у кавунах — 60 мг на 1 кілограм.

Точний вміст нітратів у кавунах можна встановити лише за допомогою лабораторного аналізу. Проте в домашніх умовах легко перевірити, чи не перевищений він.

Прохолодний кавун чудово освіжає у спеку

Для цього потрібно опустити шматочок м'якоті кавуна у склянку з водою. Якщо вона забарвиться в рожевий колір — це "хімічний" кавун. Споживати його не варто.

Також є кілька інших ознак кавуна з перевищеним вмістом нітратів. Зверніть увагу на прожилки у м'якоті — товсті, жовті та жорсткі прожилки мають плоди, в яких багато нітратів. Кавуни хорошої якості мають тонкі, білі та м’які.

Як знизити ризик отруєння кавунами

Найбільша кількість нітратів міститься у шкірці та в прилеглій до неї м’якоті. Її краще не споживати.

Купувати кавуни краще у перевірених супермаркетах, де є належний санітарний контроль. Купуючи їх на ринку, варто попросити у продавця сертифікат, що його товар безпечний.

Не варто купувати розрізаний кавун. Перед тим, як розрізати його дома, треба вимити його та ошпарити окропом. Це захистить від шкідливих бактерій.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому овочі та фрукти, які довго лежали на сонці, небезпечні для споживання. Це стосується, зокрема, персиків, томатів, полуниці, кавунів, кабачків тощо.