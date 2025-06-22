Не чекайте врожаю даремно: що робити з пустоцвітами на кабачках і як отримати плоди

Овочі потребують якісної підгодівлі

Кабачки не потребують ретельного догляду, як-от помідори. Водночас є помилки, через які вони перестають плодоносити, хоча при цьому можуть цвісти.

У прохолодну погоду кабачки слід вкривати агроволокном, аби вони не змерзли. А в хорошу погоду обов'язково забирати матеріал, аби рослина провітрювалась і щоб до неї мали доступ комахи-запилювачі, пише видання Actualno.com.

Пустоцвіти без плодів можуть утворюватися, якщо є кисла земля. У такому випадку треба полити рослину розчином на основі деревної золи. Стакан речовини розведіть у відрі чистої води. Поливайте рослину під корінь кабачка, аби усунути кислотність.

Кабачок на городі, фото з мережі

Поливати кабачки краще рідко, але рясно. Треба використовувати теплу воду. Під час плодоношення рослина найбільше потребує фосфору і калію, аби сформувалися плоди. Водночас є сенс обробляти рослини фунгіцидами, аби захистити від хвороб.

Кабачки рекомендується підживлювати пташиним послідом, оскільки він містить органічні речовини. Утім, свіжим його використовувати не можна, лише у вигляді настою. Для цього слід 2 кілограми речовини залити 10 літрами води та настоювати під кришкою 5-7 днів.

Коли настій став темного кольору, можете розбавляти його у співвідношенні 1:10. Підживлюйте кабачки, попередньо зволоживши ґрунт. До речі, підійде і гранульований пташиний послід. Для приготування розчину беруть 2 столові ложки речовини на 10 літрів води. Після цього все настоюють 5-10 годин і поливають кабачки.

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