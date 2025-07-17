"Як можна так опуститися": чому українці критикують Потапа і чим він зараз займається

Схоже, співак більше не орієнтується на українських слухачів

Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, був одним із найуспішніших продюсерів і виконавців в Україні. Однак після початку повномасштабного вторгнення росіян репер почав потрапляти у скандали один за одним, а згодом повністю покинув Україну.

"Телеграф" розкаже, як змінився творчий образ репера, чим він займається зараз та чому його не сприймають в Україні.

Де зараз Потап і чим займається

На початку року Потап повідомив про створення нового гурту Mozgi Band. Він запросив взяти участь у кастингу тих, хто вміє співати і танцювати. Ролик він записав англійською мовою, тож публіці стало зрозуміло, що майбутній колектив працюватиме на іноземний музичний ринок.

Потап заявив про створення нового Mozgi Band

Також Потап заявив, що заснував новий проєкт під назвою Slavic Balagan. Це іронічний образ "старшого брата зі Східної Європи, із країни, де немає костюмів, правил, політики, зарплат". Однак українці не оцінили таке амплуа артиста. З новим проєктом артист відправився у тур містами США.

Потап створив проєкт Slavic Balagan

У лютому 2025 року виконавець дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю. Користувачі мережі обурилися такому вчинку Потапа на третій вік повномасштабної війни Росії проти України. Там він розповів, що нібито допомагав українським військовим і патрулював вулиці Києва, але йому ніхто не повірив.

Потап дав інтерв'ю Дудю, скриншот з інтерв'ю

Судячи з того, що продюсер спілкувався російською, стало зрозуміло, що він не планує працювати на українську аудиторію. Репер зосередився на країнах колишнього Радянського Союзу, де, окрім рідних мов, спілкуються російською.

Зокрема, виконавець поїхав у Латвію, де знову дав інтерв'ю російською. Там він заявив, що частково має балтійське походження. Також за словами Потапа, людям в Україні немає значення, якою мовою говорити, "головне, щоб люди одне одного розуміли".

"А коли за столом сидять, борщ їдять і чарку піднімають, узагалі стає однаково", – додав він.

Потап живе за кордоном, фото з його інстаграм-сторінки

Після цього артист поїхав до Молдови, де також висловлювався російською. Таким чином він підтверджує, що концентрується на публіці з пострадянського простору. У червні Потап випустив трек Azempic, для релізу якого використав ШІ-зображення українських знаменитостей. Зокрема, він відтворив зірок, які мали конфлікти: Тіну Кароль і Світлану Лободу, Наталію Могилевську і Олю Полякову, Машу Єфросиніну та Ольгу Фреймут. Українці розкритикували артиста за такі дії.

Потап показав конфлікт Кароль і Лободи

Потап показав конфлікт Могилевської і Полякової

Потап показав конфлікт Єфросиніної і Фреймут

"Як можна так опуститися, Потап? Я до останнього вас виправдовувала і захищала".

"Боже, Потап, яке ти кончене".

"А чому верблюд не вис*ав" Потапа?".

"Соромно. А я так раніше обожнювала вашу творчість. Прикро бачити, до чого дійшла людина, якою я більшу частину життя захоплювалась".

"Навіщо ви це робите?".

"Боляче спостерігати, як ідоли нашого дитинства з часом згасають. Деменція, старість, втрата себе — це дуже сумно".

Раніше "Телеграф" розповідав, що казав Потап про їхній шлюб з Настею Каменських. Він чітко відповів, чи разом вони ще.